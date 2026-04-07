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사회
서길준 국립중앙의료원장, 보건의 날 맞아 국민훈장 모란장 수훈
동아일보
업데이트
2026-04-07 15:32
2026년 4월 7일 15시 32분
입력
2026-04-07 15:31
2026년 4월 7일 15시 31분
조유라 기자
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보건복지부 전경. (보건복지부 제공)
보건복지부는 7일 서울 중구 대한상공회의소에서 ‘제54회 보건의 날’ 기념식을 열고 서길준 국립중앙의료원장에게 국민훈장 모란장을 수여했다. 서 원장은 26년간 응급의학 및 외상학 분야에서 응급의료 시스템 선진화와 중증외상 진료 체계 구축에 기여한 공로를 인정받았다. 최중증·고위험 산모 진료와 분만에 힘써 온 박중신 서울대병원 진료부원장은 황조근정훈장을 받았다.
#보건복지부
#보건의 날
#국민훈장 모란장
#응급의학
#국립중앙의료원
#서길준
조유라 기자 jyr0101@donga.com
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