서길준 국립중앙의료원장, 보건의 날 맞아 국민훈장 모란장 수훈

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 7일 15시 31분

글자크기 설정

보건복지부 전경. (보건복지부 제공)
보건복지부 전경. (보건복지부 제공)
보건복지부는 7일 서울 중구 대한상공회의소에서 ‘제54회 보건의 날’ 기념식을 열고 서길준 국립중앙의료원장에게 국민훈장 모란장을 수여했다. 서 원장은 26년간 응급의학 및 외상학 분야에서 응급의료 시스템 선진화와 중증외상 진료 체계 구축에 기여한 공로를 인정받았다. 최중증·고위험 산모 진료와 분만에 힘써 온 박중신 서울대병원 진료부원장은 황조근정훈장을 받았다.
#보건복지부#보건의 날#국민훈장 모란장#응급의학#국립중앙의료원#서길준
조유라 기자 jyr0101@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스