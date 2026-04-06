벚꽃 만개, 웃음꽃 활짝

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 6일 04시 30분

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5일 서울 영등포구 여의도 윤중로 봄꽃 축제를 찾은 시민들이 만개한 벚꽃을 보며 즐거운 시간을 보내고 있다. 여의도 봄꽃 축제는 7일까지 열린다.

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장승윤 기자 tomato99@donga.com
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