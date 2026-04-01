동서대, ‘세계 대학 학문 평가’ 첫 순위권

예술 분야 238위… 비수도권 유일
동서대는 세계 대학 평가기관인 QS가 시행한 ‘2026 세계 대학 학문 분야 평가’에서 예술·디자인(Art & Design) 분야 세계 238위를 기록했다고 31일 밝혔다.
동서대는 예술·디자인 분야 평가의 세계 순위권에 처음 이름을 올린 동시에 아시아 69위, 국내 11위를 기록한 것이라고 설명했다. 예술·디자인 평가에 포함된 대학은 전 세계 300곳이며 국내는 13곳이다. 평가 대상이 된 국내 대학 중 비수도권은 동서대가 유일하다. 국내 1위는 서울대(세계 39위), 2위는 홍익대(세계 48위), 3위는 연세대(세계 64위)였다. QS 세계 대학 학문 분야 평가는 학문적 평판도와 논문 피인용 수, 국제연구 협력지표 등을 종합해 산출한다.
동서대는 ‘스텔라 예술대학’의 내년 출범을 앞두고 예술·디자인 교육 경쟁력을 인정받은 결과로 보고 있다. 스텔라 예술대학은 디자인과 미디어, 영화, 디지털콘텐츠 등 동서대의 핵심 역량을 통합한 미래형 예술 단과대학이다. 장주영 동서대 디자인대학장은 “QS평가의 세계 순위권 진입은 문화콘텐츠 특화 교육의 결실”이라며 “스텔라 예술대학을 통해 창의성을 겸비한 인재를 양성하겠다”고 말했다.
김화영 기자 run@donga.com
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