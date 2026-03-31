‘디지로그 AI플러스’ 전략 추진…AI-AX ‘융합인재 양성소’ 속도

고등교육 생태계가 인공지능(AI) 중심으로 급격히 재편되는 가운데 세종대학교(총장 엄종화)가 디지털의 효율성과 아날로그적 가치를 결합한 ‘DigiLog AI+’ 전략을 통해 글로벌 명문 대학으로의 도약을 가속화하고 있다. 세종대는 중장기 발전계획인 ‘Vision 2035’를 중심으로 대학 전반의 인공지능 전환(AX)을 추진하며 미래 지능정보사회를 선도할 인재 양성에 매진하고 있다.
세종대의 특성화 목표는 ‘4차 산업혁명 시대를 선도하는 신산업 현장수요 중심의 AI·AX 창의융합인재 양성’이다. 이를 위해 대학은 △AI 기반 현장 문제 해결형 교육 혁신 △미래 신산업 융복합 연구 경쟁력 강화 △온오프라인 공유 및 협업 인프라 확충 △글로컬 연계 활성화 기반 구축 등 4대 중점 전략과 16대 실천 과제를 수립해 운영 중이다.
특히 세종대는 생성형 AI가 주도하는 산업 구조 변화에 능동적으로 대응하기 위해 ‘The DigiLog Sejong’ 기조를 계승한 ‘DigiLog AI+’를 추진 방향으로 설정했다. 이는 단순한 기술 습득을 넘어 AI를 생산적으로 활용할 수 있는 역량과 인간 중심의 가치를 동시에 갖춘 융합형 인재를 기르겠다는 의지의 표현이다. 학사 구조 혁신… 매머드급 단과대 ‘인공지능융합대학’ 설립
세종대는 사회 수요에 기민하게 반응하기 위해 학사 구조를 지속적으로 개편하고 있다. 2024년 인공지능융합대학 설립을 시작으로 인공지능데이터사이언스학과, AI로봇학과, AI융합전자공학과 등 첨단 학과를 지속적으로 신설 및 육성하고 있다. 2026학년도 정시 모집부터 ‘첨단융합계열’을 신설해 입학생들이 특정 학과에 얽매이지 않고 인공지능데이터사이언스, AI로봇, 지능정보융합, 콘텐츠소프트웨어학과 중 하나를 자유롭게 선택할 수 있게 했다. 또한 미래 원천 기술 확보를 위해 ‘양자지능정보학과’를 새롭게 선보이며 차세대 기술 인재 확보에 나섰다.
총장 직속 컨트롤타워 ‘AX혁신원’ 신설… AI 전환 주도
세종대는 단순한 학과 개편을 넘어 대학 교육 및 행정 전반의 인공지능 전환(AX)을 진두지휘할 총장 직속 기구인 ‘AX혁신원’을 2026년 3월 공식 발족했다. AX혁신원은 세종대의 중장기 발전계획인 ‘Vision 2035’와 직접적으로 연계해 대학 내 AI 인프라 구축, AI 융합 교육과정 고도화, 학사·행정 시스템의 지능화를 총괄하는 강력한 컨트롤타워 역할을 수행한다. 이를 통해 세종대는 캠퍼스 내 학생, 교수, 직원 등 모든 주체가 AI를 일상적으로 활용하고 혁신을 창출할 수 있는 ‘AX 생태계’를 완성할 계획이다.
AI 마이크로디그리 의무화-亞 최대 규모 AI 미디어랩
세종대는 모든 학생이 전공에 관계없이 AI 역량을 갖추도록 ‘AI 마이크로디그리’ 과정을 운영하고 있다. 이 과정은 AI 기초(교양 코딩), AI 심화, 전공 지식과 AI 기술을 결합한 AX융합 브리지(AI-X) 과목 등 10∼12학점으로 구성된다. 2028년에는 이를 전교생 졸업 필수 요건으로 지정할 계획이다.
세종대는 SK텔레콤의 혁신적인 지원을 통해 AI 버추얼 프로덕션, XR 촬영, ICVFX 등 최첨단 AI 영상 구현이 가능한 아시아 대학 최대 규모의 AI 미디어랩 및 버추얼 프로덕션 스튜디오를 학내에 구축했다. 이를 기반으로 신설된 AI콘텐츠대학원에서 미래 창조 산업을 주도할 전문 인재를 양성하고 있으며 다양한 AI 미디어 분야의 산학협력도 활발히 추진하고 있다.
데이터 기반 학생 지원과 글로벌 평가의 비약적 상승
학생 지원 시스템 또한 스마트해졌다. ‘세종 경력 관리 시스템(SCMS)’을 통해 입학부터 졸업까지 전공 탐색부터 진로 설계의 전 과정을 체계적으로 지원한다. 신입생-재학생 멘토링, 평생지도교수 및 Academic Advisor를 통한 다양한 수준의 밀착형 상담을 제공한다. 또한 AI 기반 학사경고 및 중도탈락 위험군 조기 발견 시스템을 구축하고 있다.
이러한 혁신 성과는 대외 평가 지표로 증명되고 있다. 세종대는 2025-2026 유에스 뉴스 앤드 월드 리포트 세계대학평가에서 2년 연속 국내 3위, 세계 순위는 238위를 기록했다. 2026 THE 세계대학평가에서는 국내 8위, 세계 251∼300위에 올랐다. 또한 교육부 대학혁신지원사업 성과 평가에서 3년 연속 최고 등급인 ‘S 등급’을 획득했으며 수도권역협의회 회장교로서 대학혁신지원사업 성과의 공유와 확산을 선도함으로써 수도권 혁신 선도 대학으로서의 위상을 공고히 했다.
엄종화 세종대 총장은 “우리의 목표는 디지털 역량과 인간적 감성을 겸비한 ‘DigiLog’형 인재를 양성하는 것”이라며 “AI 전환을 통해 2035년 글로벌 100대 대학으로 진입할 수 있도록 혁신을 늦추지 않겠다”고 강조했다.
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