2027 암웨이 차이나 세미나, 수원서 열린다

내년 2월 말~3월 초 열려
경기관광공사가 ‘2027 암웨이 차이나 리더십 세미나’를 수원컨벤션센터에 유치했다고 27일 밝혔다. 한국관광공사가 올해 초 세미나를 한국으로 유치했고 경기도가 핵심 개최지로 낙점된 것이다. 이번 행사는 ‘2026~2027 수원 방문의 해’와 연계돼 글로벌 MICE 시장에서 수원의 경쟁력을 입증한 사례로 평가된다.
경제 효과 770억 기대
세계문화유산 수원화성과 현대적 시설을 갖춘 수원컨벤션센터, 광교호수공원 등 도심 관광 인프라를 결합한 ‘프리미엄 맞춤형 전략’이 높은 점수를 받았다. 행사는 내년 2월 말~3월 초 열리며, 참가자들은 콘퍼런스와 갈라 디너, 수원의 주요 관광지를 체험하게 된다. 숙박·쇼핑·관광 등 약 770억 원의 경제 효과도 기대된다.
조원용 경기관광공사 사장은 “국제회의 인프라와 관광 자산, 기관 협력이 만들어낸 성과”라며 “수원을 글로벌 관광도시로 알리는 계기가 될 것으로 보이며 수원을 다시 찾고 싶은 도시로 만들겠다”라고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
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