전장연, 광화문 일대서 탑승 시위…출근길 버스 한때 마비

전국장애인차별철폐연대(전장연)가 광화문 일대에서 버스 탑승 시위를 벌이면서 출근길 교통이 일시 마비됐다. 휠체어를 탄 활동가들이 버스 탑승을 시도하며 도로를 점거하자, 일부 시민들은 버스에서 내려 이동하거나 항의하는 등 현장 혼란이 이어졌다.
27일 경찰에 따르면 전국장애인차별철폐연대 소속 활동가 20여 명은 이날 오전 8시경 서울 종로구 광화문역 인근 버스 정류장에서 휠체어를 이용해 버스 탑승을 시도했다. 이 과정에서 경찰과 대치가 발생했고, 광화문 사거리 일대 버스 운행이 지연되며 출근길 교통 흐름에 차질이 빚어졌다.
일부 활동가들은 서울역사박물관과 경희궁 앞 정류장에서 ‘교통약자 이동권 보장법 제정 촉구’ 문구가 적힌 현수막을 들고 버스 앞을 가로막았다. 이에 따라 버스가 정차하거나 후진하는 상황이 발생했고, 인근 도로에서는 차량 정체가 이어졌다.
경찰은 “차량 운행에 상당한 지장을 초래하고 있다”며 현장 방송을 통해 해산을 요구하고 이격 조치를 시도했다. 버스 일부는 일반 차선으로 우회 운행됐으며, 탑승 중이던 시민들이 하차해 도보로 이동하는 장면도 목격됐다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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