음주 뺑소니 20대 잡고보니, 미성년자 약취·유인 수배자였다

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 26일 14시 48분

글자크기 설정

경기 시흥시에서 술에 취해 차를 몰다 행인을 치고 달아난 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 그는 알고보니 미성년자 약취 유인 혐의로 수배 중이었다.

시흥경찰서는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률(도주치상) 및 도로교통법(음주운전) 위반 혐의로 20대 A 씨를 입건해 조사 중이라고 26일 밝혔다.

A 씨는 22일 오후 7시 10분경 시흥시 정왕동 일대 골목길에서 술을 마신 채 스포츠유틸리티차량(SUV)을 운전하다 50대 남성 B 씨와 그의 딸인 8세 여자아이를 들이받은 뒤 달아난 혐의를 받고 있다.

사고 직후 A 씨는 “차를 세우겠다”고 말하고는 그대로 현장을 벗어난 것으로 조사됐다. 이 사고로 B 씨와 딸은 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받았으며, 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 약 30분 만에 인근에서 차량을 세워두고 걸어서 이동하던 A 씨를 발견하고 현행범으로 체포했다. 당시 A 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 확인됐다.

검거 과정에서 A 씨가 다른 사건으로 수배 중이었던 수배자라는 사실도 드러났다. 신원 조회 결과 A 씨는 미성년자 약취·유인 혐의로 검찰에 지명수배된 상태였다.

경찰은 A 씨의 신병을 검찰에 인계하는 한편 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.
#음주운전#도주#뺑소니#수배자#미성년자약취유인
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스