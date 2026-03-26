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사회
토종꿀 채취하러 산에 갔다가…단양 산불 현장서 시신 발견
동아닷컴
입력
2026-03-26 11:02
2026년 3월 26일 11시 02분
박태근 기자
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ⓒ뉴시스
단양군 단성면 장림리 월악산국립공원 구담봉 인근에서 발생한 산불.(단양소방서 제공. 재판매 및 DB금지)
충북 단양군에서 꿀을 채취하기 위해 산에 올랐던 남성이 산불로 인해 현장에서 사망했다.
26일 경찰 등에 따르면 전날 오후 5시20분경 단양군 단성면 월악산국립공원 산불 현장에서 80대 A 씨가 불에 타 숨진 채 발견됐다.
범죄 혐의점은 현재까지 발견되지 않았다. A 씨는 토종꿀을 채취하기 위해 산에 올랐던 것으로 알려졌다.
경찰은 정확한 사인 확인을 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했다.
단양 산불은 전날 오후 3시48분경에 발생했다. 국립공원내 사유림에서 원인을 알 수 없는 불이나 산림 1㏊를 태운 뒤 1시간여 만에 꺼졌다.
#단양군
#산불
#사망
#꿀 채취
#월악산국립공원
#80대 남성
#산림 피해
#부검 의뢰
#국립과학수사연구원
#산불 원인
박태근 기자 ptk@donga.com
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