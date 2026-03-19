李정부 경사노위 1기 출범…AI-일자리-노령화 해법 찾는다

노사정 사회를 이끌어 갈 이재명 정부의 제1기 경제사회노동위원회(경사노위)가 19일 출범했다. 경사노위는 이날 청와대에서 새 정부 출범 이후 첫 본위원회를 열어 ‘인구구조 변화와 일자리 공론화 특별위원회’ 운영을 의결했다. 회의에는 김지형 경사노위 위원장을 비롯해 김동명 한국노동조합총연맹(한국노총) 위원장, 손경식 한국경영자총협회(경총) 회장, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 김영훈 고용노동부 장관 등 노사정 대표들이 참석했다.
이날 발표된 노사정 공동 선언문에는 “지속가능한 성장과 양극화 해소를 위한 사회적 대화를 추진한다”, “복합 대전환의 위기 극복을 위해 노사정이 공동으로 노력한다”, “사회적 대화 체계를 개선해 중심 플랫폼 역할을 재구축한다”는 내용이 담겼다.
경사노위는 특별위원회 1개와 의제별·업종별·계층별 위원회 등을 포함해 총 11개 위원회를 구성하고 본격적인 활동에 들어간다. 우선 김지형 위원장이 직접 위원장을 맡는 ‘인구구조 변화와 일자리 공론화 특별위원회’를 중심으로 청년 일자리 감소와 고령자 일자리 증가 등 구조적 변화에 대응하는 방안을 논의한다고 밝혔다. 특별위원회는 전문가와 일반 시민이 함께 참여하는 공론화 방식을 도입해 세대 간 일자리 갈등과 격차 해소 방안을 도출하는 데 초점을 맞출 계획이다. 경사노위 규정상 특별위원회는 기본 6개월 운영 후 최대 3개월 연장이 가능해, 연말쯤 구체적인 정책 방향이 윤곽을 드러낼 것으로 보인다. 이외에도 △청년일자리 희망위원회 △소규모 사업장 산재예방 실효성 제고를 위한 산업안전보건위원회 △인공지능(AI) 전환에 따른 노사 상생 위원회 △석유화학산업 불황 대응을 위한 지역고용·경제지원 위원회 등 주요 고용노동 현안을 다루는 위원회들도 함께 활동을 시작한다.
다만 경사노위는 국회에서 논의 중인 정년 연장 문제를 논의하는 데에는 거리를 두는 모습이다. 김지형 위원장은 전날 서울 종로구 경사노위에서 열린 경사노위 출범 사전 브리핑에서 “국회에서 다뤄지는 정년연장 이슈와 저희가 다루는 공론화 절차는 전혀 맥락을 달리한다. 정년연장 논의가 해법을 선택하는 과정이라면, 저희는 전체 일자리 문제를 조망하고 인구위기 속에서 필요한 대응방안을 설계해보는 논의의 자리”라고 말했다. 국회에서 정년 연장의 구체적인 시기와 방안을 논의한다면 경사노위에서는 일자리 문제에 대한 전반적인 대응방안을 모색한다는 방침이다.
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