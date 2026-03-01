美 해군함 정비 등 글로벌 진출 속도

부산의 향토기업 HJ중공업이 글로벌 톱 조선사로 도약하고 있다. 1937년 ‘조선중공업’으로 창립된 HJ중공업은 국내 최초 조선사로 최근 수주가 잇따르며 지역 경제에 활기를 불어넣고 있다.
HJ중공업은 지난달 유럽 A 선주사로부터 총 3532억 원 규모의 1만100TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1대분)급 친환경 컨테이너선 2척에 대한 건조 계약을 체결했다고 19일 밝혔다. 회사 관계자는 “이번 계약은 90년 전통의 부산 영도조선소에서 1만 TEU가 넘는 대형선 시대를 처음 열었다는 점에서 큰 의미가 있다”고 말했다.
영도조선소는 ‘대한민국 조선 1번지’라는 상징성을 지녔지만 좁은 부지와 짧은 독(300m) 탓에 대형선 건조에는 한계가 있다는 평가를 받아왔다. 이에 HJ중공업은 2004년 물막이 구조물을 만든 뒤 수중에서 선체를 용접·연결하는 이른바 ‘댐 공법’을 세계 최초로 선보이며 8000TEU급 선박 건조에 성공했다. 이후 꾸준한 기술 개발을 통해 지난해에는 댐 공법 없이도 9000TEU급 메탄올 추진선을 건조하는 데 성공했다.
이번에 수주한 선박은 최근 해운업계에서 선호하는 최신 선형과 높은 연비 효율을 갖춘 친환경 컨테이너 운반선이다. 국제해사기구(IMO)의 환경 규제에 대응하기 위해 탈황설비가 설치되며 최적 운항이 가능한 고효율 선형 설계가 적용된다.
지난해 12월 방위사업청이 발주한 해군의 신형 고속정 4척을 수주하는 등 방산 관련 수주도 부쩍 늘고 있다. 이 회사는 1974년 ‘1호 해양방위산업체’로 지정된 뒤 50여 년간 독도함, 마라도함 등 1200여 척의 군함을 건조하거나 유지·보수에 참여했다. HJ중공업 관계자는 “국내 최다 함정 건조 실적을 보유하고 있다”고 말했다.
최근에는 미 해군 소속 ‘USNS 아멜리아 에어하트함(4만 t급)’의 중간 정비 계약을 체결하며 미 해군 MRO(유지·보수·개조) 시장에도 첫발을 내디뎠다. 미 해군 함정의 MRO 사업은 까다로운 규정과 고도의 기술력이 요구돼 진입장벽이 높고 수익성도 높은 분야로 알려져 있다. 업계에서는 관련 시장 규모가 연간 20조 원에 달할 것으로 보고 있다.
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