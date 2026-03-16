한국외국어대학교, 네이버클라우드와 AI 기반 스마트캠퍼스 구축 MOU 체결

한국외국어대학교는 네이버클라우드와 AI 기반 교육·연구 혁신과 스마트캠퍼스 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.
협약식은 지난 13일 한국외국어대학교 서울캠퍼스 대학 본부 회의실에서 진행됐다.
협약은 양 기관이 보유한 기술과 인프라, 교육 역량을 바탕으로 AI 인프라 활용과 스마트캠퍼스 구축, 공동 연구, 인재 양성 등 산학협력을 확대하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 양 기관은 ▲AI 인프라 구축 및 대학 AI 전환 지원 ▲AI 기반 스마트캠퍼스 구축 ▲AI 공동 연구 및 기술 협력 ▲AI 중심대학 사업 참여 및 관련 프로그램 공동 추진 ▲AI 전문 인재 양성 및 산학 인력 교류 ▲AI 교육 및 연구 생태계 확산 등 AI 분야 전반에서 협력을 이어갈 예정이다.
한국외대는 이번 협약을 통해 교육과 연구 환경에 AI 기반 기술 도입을 확대하고, 산학협력을 기반으로 한 공동 연구와 교육 프로그램을 강화할 계획이다.
강기훈 총장은 “네이버클라우드와의 협력이 AI 기반 스마트캠퍼스와 미래형 교육·연구 환경을 구축하는 계기가 되길 기대한다”며 “언어·지역·인문 기반의 글로벌 지식과 AI 기술을 결합해 다양한 분야에서 새로운 가치를 창출하는 산학협력 모델로 발전하길 바란다”고 말했다.
김유원 네이버클라우드 대표는 “이번 협력을 통해 AI 기술이 교육과 연구 현장에서 활용되는 기반이 확대되길 기대한다”며 “한국외대가 AI와 클라우드를 기반으로 한 혁신의 테스트베드가 될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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