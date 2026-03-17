[강동구] 강동구, “전자담배도 담배” 내달 23일까지 소매인 지정

서울 강동구는 개정 ‘담배사업법’ 시행(4월 24일)을 앞두고 합성 니코틴 전자담배를 포함한 모든 전자담배 제품이 법령상 ‘담배’에 포함되는 내용을 관내 판매 업소에 사전 안내하고 필요한 준비를 당부한다고 밝혔다.
이번 법 개정의 핵심은 담배의 정의를 기존 ‘연초의 잎’을 원료로 한 제품에서 ‘연초 또는 니코틴을 원료로 제조한 제품’으로 확대한 데 있다. 이에 따라 합성 니코틴을 사용한 액상형 전자담배도 일반 연초 담배(궐련)와 동일하게 담배사업법의 적용을 받는다. 건강 경고 표시, 광고 제한, 금연구역 내 사용 금지, 판매관리 의무 등 관련 규제가 동일하게 적용된다.
4월 24일 개정 법률 시행 이후 합성 니코틴 전자담배를 판매하는 행위는 담배사업법상 ‘담배의 판매’에 해당한다. 이에 따라 현재 합성 니코틴 액상 전자담배 등을 판매 중인 업소는 시행일 이전까지 담배사업법 제16조에 따른 담배소매인 지정을 받아야 한다. 지정을 받지 않고 해당 제품을 판매할 경우 법령 위반에 해당한다. 기존 전자담배 판매업자도 소매인 지정을 받지 않으면 시행 이후에는 해당 제품을 판매할 수 없다.
다만 법 부칙 제3조에 따라 기존 판매업소의 영업 여건을 고려해 거리 제한 요건에 대해서는 법 시행일부터 2년간 한시적 유예가 적용된다. 이는 기존 전자담배 판매 업소가 담배소매인 지정을 신청하는 경우 거리 기준에 한해 일정 기간 완화 적용을 받을 수 있도록 한 경과조치다. 해당 업소는 유예 규정을 활용하되 기한 내 반드시 담배소매인 지정을 신청해야 한다.
강동구 관계자는 “전자담배 판매 업소는 변경 사항을 충분히 숙지해 시행일 이전까지 담배소매인 지정을 완료해야 한다”며 “법 시행 이후 불이익이 발생하지 않도록 유의하기 바란다”고 밝혔다.
댓글 0