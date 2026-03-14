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제주 차귀도 어선 화재…8명 구조-2명 선내 잔류 추정
동아일보
업데이트
2026-03-14 12:27
2026년 3월 14일 12시 27분
입력
2026-03-14 11:46
2026년 3월 14일 11시 46분
김예슬 기자
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제주 차귀도 인근 바다에서 조업 중이던 어선에서 큰 불이 나 해경이 구조 작업을 벌이고 있다.
14일 제주해양경찰서에 따르면 이날 오전 10시경 제주시 한경면 고산리 차귀도 남서쪽 약 90㎞ 해상에서 한림선적 A호(29t·근해자망·승선원 10명)에 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다.
사고 직후 인근 어선들이 A호 승선원 10명 중 8명을 구조했다. 나머지 2명은 선내 침실에 잔류하고 있는 것으로 해경은 추정하고 있다.
해경은 헬기와 경비함정을 현장으로 급파해 남은 선원에 대한 수색·구조 작업을 벌일 예정이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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