제주 차귀도 어선 화재…8명 구조-2명 선내 잔류 추정

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 14일 11시 46분

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제주 차귀도 인근 바다에서 조업 중이던 어선에서 큰 불이 나 해경이 구조 작업을 벌이고 있다.

14일 제주해양경찰서에 따르면 이날 오전 10시경 제주시 한경면 고산리 차귀도 남서쪽 약 90㎞ 해상에서 한림선적 A호(29t·근해자망·승선원 10명)에 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다.


사고 직후 인근 어선들이 A호 승선원 10명 중 8명을 구조했다. 나머지 2명은 선내 침실에 잔류하고 있는 것으로 해경은 추정하고 있다.

해경은 헬기와 경비함정을 현장으로 급파해 남은 선원에 대한 수색·구조 작업을 벌일 예정이다.

김예슬 기자 seul56@donga.com
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