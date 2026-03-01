에어부산 “후쿠오카 6만 원에 다녀오세요”

부산-인천발 30개 노선 할인
에어부산은 일본 다카마쓰와 시즈오카 신규 운항을 기념해 국제선 항공권 할인 행사를 시행한다고 10일 밝혔다.
탑승 기간은 6월 30일까지
이번 프로모션은 11일 오전 11시부터 20일까지 10일 동안 진행되며 부산·인천 출발 국제선 30개 노선을 대상으로 특가 항공권을 판매한다. 프로모션 항공권의 탑승 기간은 11일부터 6월 30일까지다. 항공권은 에어부산 홈페이지와 모바일 애플리케이션(앱)에서 구매할 수 있다. 프로모션 항공권은 유류할증료와 공항시설 이용료가 모두 포함된 편도 총액 운임 기준이다. 부산 출발은 후쿠오카 5만9900원, 발리 19만9900원, 괌 9만9000원 등이다.
에어부산은 특가 항공권과 함께 다양한 이벤트도 마련했다. 다카마쓰 노선 이용 고객에게는 왕복 운임 10만 원 이상 구매 때 사용할 수 있는 3만 원 할인 쿠폰을 선착순으로 제공한다. 또 일본 소도시 노선 항공권 구매 고객을 상대로 추첨을 통해 숙박권과 테마파크 입장권 등의 경품을 준다.
에어부산 관계자는 “다카마쓰와 시즈오카 신규 운항을 기념해 고객이 합리적인 가격으로 해외여행을 즐길 수 있게 할인 행사를 기획했다”고 말했다. 부산발 시즈오카와 다카마쓰 노선은 각각 30일과 31일부터 주 3회 일정으로 운항한다.
김화영 기자 run@donga.com
