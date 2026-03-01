[부산판/게시판]부산 外

〈알림〉 부산 □부산시 ‘들락날락 영어랑 놀자’ 수강생 모집=6∼7세 유아 선착순 접수. 4월 1일∼7월 31일 매주 수, 금요일 오후 5시 아동보호종합센터 3층 꿈누리도서실 내 창의누리. 무료.
□미취업 청년 사회진입 활동비 1인당 최대 180만 원 지원=27일까지 1000명 모집. 18∼39세 미취업 청년 중 2025년 기준중위소득 150% 이하 청년에게 6개월간 최대 180만 원(월 30만 원) 포인트 지원. 자격증 취득, 시험 응시료, 학원비, 교재 구매 등 구직활동 비용과 식비·건강관리비 등. 올해는 소프트웨어·전자기기·렌즈 또는 안경 등 추가. 청년디딤돌카드+ 누리집 신청.
□여성회관 수강생 모집=18세 이상 일반시민 선착순 접수. 공예, 미용, 요리, 커피, 봉제 등 9개 분야 92개 과목. 특히 취·창업에 도움이 되는 자격증 강좌, 기능 생활 교양 강좌, 직장인을 위한 야간·주말 강좌도 운영. 시 여성회관 누리집 신청. 울산 □울산시향 정기연주회 ‘낭만, 열정 그리고 비창’=13일 오후 7시 반 울산문화예술회관 대공연장.
창원 □창원보건소 출산교실 1기 모집=의창구·성산구 20∼32주 임산부 20명. 4월 매주 화요일 오후 2시 보건소 3층 대회의실. 창원시청 누리집 16일부터 선착순 접수. 모유수유클리닉, 신생아 건강관리, 라탄 소품만들기, 플라워 테라피 등.
댓글 0