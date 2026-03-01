명품관 뺨치는 고액체납자 압류물품… 11일 온라인 경매

  • 동아일보

6일 오전 서울 강남구 서울옥션강남센터에 국세청이 압수한 고가 가방이 전시돼 있다. 국세청은 고액 체납자에게 압류한 가방, 시계, 술 등을 11일 진행할 온라인 경매에서 공개 매각한다. 압류 물품 판매 대금은 국고로 들어간다.

#국세청#압수물품#압류#온라인경매#국고
장승윤 기자 tomato99@donga.com
