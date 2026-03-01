‘드림카드’로 미취업 청년에 300만 원 드림

인천시 ‘드림 체크카드 사업’ 모집
인천시는 미취업 청년의 구직활동을 지원하는 ‘드림 체크카드 사업’ 참여자를 18일까지 모집한다고 2일 밝혔다. 드림 체크카드는 미취업 청년에게 구직활동비를 지원해 생활 안정 속에 취업을 돕는 사업으로 올해 총 600명을 선정한다.
18~39세 총 600명 선정해 지원
지원 대상은 인천시에 거주하는 18∼39세 미취업 청년이다. 최종학교 졸업자 가운데 가구 기준 중위소득 50% 초과 150% 이하에 해당하면 신청할 수 있다. 타 기관의 유사 사업에 참여 중이거나 주 30시간 이상 근로 중인 경우에는 대상에서 제외된다.
선정된 청년에게는 매월 50만 원씩 최대 6개월간 총 300만 원의 구직활동비가 지원된다. 지원금은 드림 체크카드와 인천 e음 소비쿠폰으로 지급된다. 또 구직활동 중 취업이나 창업에 성공한 경우 50만 원의 취업 축하금을 지급한다.
지원금은 취업 준비에 필요한 교육비, 도서 구매비, 독서실 등록비는 물론 교통비, 통신비, 의약품비 등에도 사용할 수 있다. 올해부터는 체력단련비가 개인 역량 강화 활동비에 포함되면서 활용 범위가 확대됐다.
신청은 3일부터 18일까지 인천 청년 포털(youth.incheon.go.kr)을 통해 온라인으로 할 수 있다. 2019년부터 시작한 드림 체크카드는 지난해까지 총 4483명의 청년이 혜택을 받았다. 최종 선정자는 4월 13일 발표할 예정이다. 김세헌 인천시 청년정책담당관은 “드림 체크카드 사업이 인천 청년들의 경제적 부담을 덜고 실질적인 취업 준비에 도움이 되기를 기대한다”고 밝혔다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
