한강버스 전 구간 운항 재개

  • 동아일보

글자크기 설정


서울 한강버스가 1일부터 전 구간 운항을 재개한 가운데 2일 오후 한강 여의도 선착장 부근에서 한강버스가 운항하고 있다.

#서울 한강버스#운항 재개#한강#여의도 선착장#버스 운행
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스