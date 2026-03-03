‘생생시정 보물섬 현장견학’ 상시 전환, 초등 4학년 이상 누구나 참여 가능

인천시는 3일부터 연평도 안보 교육장 등을 둘러보는 ‘2026년 생생시정 현장 견학’을 시작한다고 밝혔다. 지난해 참가자 호응을 얻었던 ‘생생시정 보물섬 현장 견학–연평도’ 코스는 시범 운영을 거쳐 상시 운행된다.
인천 아이(i) 바다 패스와 연계해 인천 시민은 1500원으로 서해 최전방 북방한계선(NLL) 인근 안보 현장을 당일 코스로 체험할 수 있다.
견학 코스는 연평도 안보 교육장을 시작으로 평화공원, 조기 역사관, 서정우 하사 묘표 보존지, 평화 전망대, 포7중대 순서다. 1박 이상 체류해야 가능했던 기존 현장 견학에서 당일 코스로 바꿔 접근성을 높였다. 연평도 견학은 회차당 15명 이상 20명 이내로 진행된다. 전문 서포터즈와 연평부대의 안보 브리핑이 함께 제공된다.
올해는 영종 역사관 등 영종 지역 신규 견학지가 추가되면서 야간 특화코스도 새롭게 운영된다. 5개 권역 50개 견학지를 기반으로 12개 코스가 마련돼 참가자는 2, 3개 견학지를 선택할 수 있다.
생생시정 현장 견학은 초등학교 4학년 이상 학생, 시민, 단체는 물론 타 시도민까지 누구나 참여할 수 있다. 참가를 원하는 개인이나 단체는 인천시 누리집에서 신청하면 된다. 견학 희망일 90일 전부터 신청할 수 있다.
인천시 관계자는 “더 많은 시민이 안보 현장을 직접 체험할 수 있게 됐다”며 “인천 섬의 가치를 재발견하고 평화의 소중함을 체험하는 특별한 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
