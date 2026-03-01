세종 주민과 생활하며 1박 2일 간 민심 경청

최민호 시장, 다정동서 소통 행보
세종시는 최민호 시장이 주민 생활과 밀접한 현안을 직접 듣고 해결 방안을 모색하기 위해 ‘1박 2일’ 프로그램을 진행했다고 2일 밝혔다. 이번 행사는 다정동에서 주민 50여 명이 참석한 가운데 진행됐다.
최 시장은 “2012년 초대 세종시장 선거 당시 후보자로서 주민과 이야기 한 번 더 나눠보기 위해 마을회관에서 하룻밤 잠을 청했던 것이 지금의 1박 2일 행사가 됐다”며 “1박 2일을 실천하기까지 꼬박 10년이 걸렸지만, 2023년부터 지난 3년간 23회에 걸쳐 마을과 사람 사는 이야기를 듣고 있다”고 소개했다.
이 자리에서 주민들은 다정동 도란뜰 근린공원 정비, 세종형 청소년 문화거점 조성, 청년 지역 활동 활성화 방안 등을 건의했다. 최 시장은 도란뜰 근린공원에 대해 특색있고 새로운 시설이 필요하다는 의견을 적극 검토하겠다는 입장을 전달했다. 또 청소년 정책과 관련해 청소년센터를 중심으로 청소년 스카우트를 운영하는 방안을 구상하고 있다고 설명했다. 이날 나온 의견 중 추가로 검토가 필요한 건의 사항은 부서별 검토를 통해 사안별로 처리 결과를 안내하기로 했다.
최 시장은 “주민과의 소통은 세종시 발전의 가장 중요한 출발점”이라며 “주민의 목소리를 경청해 시정을 운영하겠다”고 말했다.
이정훈 기자 jh89@donga.com
