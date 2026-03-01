군산 ‘부르면 오는 버스’ 성산면도 운행

행복콜버스 오늘부터 운행 시작
이용 요금 500원… 환승 할인도
농촌 노인 이동 개선 도움 기대
전북 군산시는 교통취약지역 주민을 위해 운영하는 ‘행복콜버스’ 운행 권역을 3일부터 확대한다고 2일 밝혔다.
이번에 확대 운행되는 곳은 성산면 권역이다. 군산시는 그동안 회현면, 임피·서수면, 대야면, 가력항, 옥구·옥서면 등 5개 권역에서 10대의 행복콜버스를 운행했다. 이번 확대로 6개 권역에서 11대의 버스가 운행된다. 행복콜버스는 이른바 수요응답형(DRT·Demand Responsive Transit) 버스로, 승객이 전화로 버스를 호출하면 원하는 장소(지정된 승하차 지점)까지 왕래하는 방식이다. 기존 노선인 회현면과 임피·서수면, 옥구·옥서면은 호출제, 대야면은 노선제와 호출제 혼합, 가력항은 배 시간표에 맞춰 1일 3회 운행하고 있다.
새롭게 운행하는 성산면 권역은 월∼토요일 오전 7시부터 오후 7시까지 예약제로 운행된다. 이용 요금은 500원이다. 콜센터에 이용 시간 한 시간 전까지 예약하면 된다.
시내버스로 갈아탈 때는 일반 버스 요금에서 500원이 차감된 금액만 내면 된다.
군산시는 2018년 8월부터 대중교통 운행 여건이 열악한 농촌 지역 주민의 이동권 보장을 위해 행복콜버스를 운행하고 있다. 군산시는 이번 노선 확대로 고령화가 심해지는 농촌 노인들의 이동권이 개선되고 대중교통 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
