사회
커피그라인더, 350년간 어떻게 변화 했을까
동아일보
입력
2026-02-25 04:30
2026년 2월 25일 04시 30분
김재명 기자
24일 서울 노원구 공릉동 도깨비시장 상가 건물에 마련된 전시관 ‘말베르크(Mahlwerk)’에 유럽 각국에서 제작된 커피그라인더들이 전시돼 있다. 말베르크는 독일어로 커피그라인더를 뜻한다. 이곳에선 18세기 수공예 작품부터 20세기 대량생산 모델까지 약 350년에 걸친 커피 산업의 변천사를 한눈에 볼 수 있다. 2층 상설전시관은 무료, 3층 기획전시관 관람료는 성인 4000원이다.
#커피그라인더
#말베르크
#커피 산업
#전시관
김재명 기자 base@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
