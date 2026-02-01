본문으로 바로가기
사회
부산 행정부시장에 김경덕 국정자원 대구센터장 임명
동아일보
입력
2026-02-06 04:30
2026년 2월 6일 04시 30분
강성명 기자
부산시는 행정부시장에 김경덕 국가정보자원관리원 대구센터장(58·사진)을 임명했다고 5일 밝혔다.
부산대 행정학과를 졸업한 김 부시장은 1993년 행정고시 36회로 공직에 입문했다. 부산시에서 국제협력과장, 해양정책과장, 감사관, 사회복지국장, 연제구 부구청장, 재정관, 시민안전실장 등을 지낸 뒤 2024년 행정안전부 국가정보자원관리원 대구센터장으로 자리를 옮겼다.
부산시 관계자는 “신임 김 부시장은 오랜 시정 경험과 내부 행정에 대한 높은 이해도를 바탕으로 글로벌 허브도시 부산으로 도약하기 위한 시정 운영의 안정성과 연속성을 확보하는 데 핵심적인 역할을 할 것”이라고 임명 배경을 설명했다.
#부산시
#행정부시장
#김경덕
#국가정보자원관리원
#대구센터장
강성명 기자 smkang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
