본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
“하늘에서 컵라면 국물이”…아파트 지나다 행인 날벼락
동아일보
입력
2026-02-04 17:29
2026년 2월 4일 17시 29분
최재호 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260204/133298404/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
게티이미지뱅크
경북 안동시의 한 아파트에서 먹던 컵라면을 창밖으로 던져 행인이 국물을 뒤집어 썼다.
4일 안동경찰서에 따르면 지난달 28일 오후 3시경에 안동시 용상동의 한 아파트 고층에서 신원을 알 수 없는 사람이 먹던 컵라면이 아래로 떨어졌다.
컵라면은 국물이 담긴 채 던져졌고, 지나가던 행인이 국물을 뒤집어썼다.
현장에 출동한 경찰은 컵라면을 던진 사람을 찾기 위해 아파트를 수색한 것으로 알려졌다. 다만 국물을 뒤집어쓴 행인이 “사건 접수와 처벌을 원치 않는다”고 밝혀 경찰은 사건을 종결했다.
당시 상황을 목격한 아파트 주민들은 아파트 측에 항의한 것으로 전해졌다.
경찰은 사건이 재발하지 않도록 순찰을 강화할 예정이다.
#컵라면
#아파트
#항의
#사건 재발
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“곱게 나이 들고 싶다” 전원주, 500만원 들여 피부 시술 받아
2
가수 김호중, 안티 팬 180명 상대 7억원대 손배소 패소
3
[단독]퇴직금 안주려 1년서 ‘하루빼기 계약’… 정부 지침으로 막는다
4
텃밭도 뒤집히자…트럼프 “선거, 공화당이 국영화해야”
5
“국힘 암세포 도려내? 암 걸린 원인은 비상계엄-윤어게인 못 도려낸 것”[정치를 부탁해]
6
장동혁 위로했던 이석연…이준석 만나선 “내란세력과 못 간다”
7
“변비에만 좋은 줄 알았는데”… 장 건강 넘어 심혈관 관리까지
8
“계파 해체가 ‘親이재명’ 해체?” 묻자…정청래 “대통령이 어떻게”
9
“다주택 팔라” 한시 퇴로 열어주고 압박… 강남3구-용산엔 석달 줘
10
“여기가 잠수함 잘 한다던데”…캐나다 장관, HD현대 연구소 찾아
1
李 “대비 안한 다주택자 책임…집값폭등 고통 국민 더 배려해야”
2
장동혁 “만만한 게 집 가진 중산층이냐…李대통령 말릴 힘도 없다”
3
장동혁 “이번 지선부터 선거연령 16세로 낮추자”
4
강유정 대변인-김상호 춘추관장, 집 내놨다…“다주택 참모들 고민”
5
“의원 아닌 사람 왜 왔나” “내가 10살 이상 많아”… 정신 못차린 국힘
6
“다주택 팔라” 한시 퇴로 열어주고 압박… 강남3구-용산엔 석달 줘
7
김용현 전 장관 변호인, 서울구치소 구금…법원, 재판 끝나자 집행
8
[단독]한미, 北이 ‘핵전쟁 연습’ 반발한 훈련 예정대로 한다
9
[사설]與 최고위원 출신 감사위원 임명 제청… 재가 거부가 옳다
10
두 시간이지만, 사상 초유의 내란이었다 [오늘과 내일/장원재]
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“곱게 나이 들고 싶다” 전원주, 500만원 들여 피부 시술 받아
2
가수 김호중, 안티 팬 180명 상대 7억원대 손배소 패소
3
[단독]퇴직금 안주려 1년서 ‘하루빼기 계약’… 정부 지침으로 막는다
4
텃밭도 뒤집히자…트럼프 “선거, 공화당이 국영화해야”
5
“국힘 암세포 도려내? 암 걸린 원인은 비상계엄-윤어게인 못 도려낸 것”[정치를 부탁해]
6
장동혁 위로했던 이석연…이준석 만나선 “내란세력과 못 간다”
7
“변비에만 좋은 줄 알았는데”… 장 건강 넘어 심혈관 관리까지
8
“계파 해체가 ‘親이재명’ 해체?” 묻자…정청래 “대통령이 어떻게”
9
“다주택 팔라” 한시 퇴로 열어주고 압박… 강남3구-용산엔 석달 줘
10
“여기가 잠수함 잘 한다던데”…캐나다 장관, HD현대 연구소 찾아
1
李 “대비 안한 다주택자 책임…집값폭등 고통 국민 더 배려해야”
2
장동혁 “만만한 게 집 가진 중산층이냐…李대통령 말릴 힘도 없다”
3
장동혁 “이번 지선부터 선거연령 16세로 낮추자”
4
강유정 대변인-김상호 춘추관장, 집 내놨다…“다주택 참모들 고민”
5
“의원 아닌 사람 왜 왔나” “내가 10살 이상 많아”… 정신 못차린 국힘
6
“다주택 팔라” 한시 퇴로 열어주고 압박… 강남3구-용산엔 석달 줘
7
김용현 전 장관 변호인, 서울구치소 구금…법원, 재판 끝나자 집행
8
[단독]한미, 北이 ‘핵전쟁 연습’ 반발한 훈련 예정대로 한다
9
[사설]與 최고위원 출신 감사위원 임명 제청… 재가 거부가 옳다
10
두 시간이지만, 사상 초유의 내란이었다 [오늘과 내일/장원재]
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
이란, 美항모에 드론 보내고 유조선 위협…회담 앞두고 기싸움
美관세 여파·보조금 폐지에 지난해 韓 대미 전기차 수출 86.8% 급감
총리실 “밴스, 쿠팡 따졌다? 정중히 문의”…장동혁에 반박
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0