CM병원, 대웅제약 AI 병상 모니터링 시스템 ‘씽크’ 도입

서울 영등포구에 있는 관절 전문 종합병원 CM병원이 대웅제약의 인공지능(AI) 기반 스마트 병동 모니터링 시스템 ‘씽크(thynC)’를 도입했다고 4일 밝혔다.
CM병원은 이번 씽크 도입을 통해 ▲환자 안전 시스템 고도화 ▲의료진 업무 효율 향상 ▲의료 서비스 질적 개선 ▲응급 대응 체계 강화 등 의료 품질 전반을 한 단계 끌어올린다는 계획이다.
씽크는 환자의 생체신호를 24시간 자동으로 감지하고, 이상 징후 발생 시 의료진에게 즉시 알림을 전송하는 실시간 통합 모니터링 체계를 갖췄다. 생체신호의 미세한 변화를 감지해, 중증 악화나 안전사고로 이어질 수 있는 상황을 사전에 차단한다.
관절 전문병원의 특성상 고난도 수술 환자와 고령 환자의 비중이 높은 만큼 생체신호에 대한 밀접한 관찰이 필수적이다. CM병원은 씽크를 통해 낙상 등 병동 내 안전사고 발생 가능성을 낮추고, 고위험 환자에 대한 대응력을 크게 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
CM병원은 씽크 외에도 다양한 AI 기반 질환 예측 플랫폼을 함께 활용해 환자 상태를 사전에 ‘예측’하고 병동에서 ‘관찰’하며 이상 발생 시 즉각 ‘대응’하는 3단계 스마트 케어 체계를 운영하고 있다. 단순 모니터링을 넘어, 환자 안전을 선제적으로 관리하는 병동 운영 모델을 구축하고 있다는 설명이다.
CM병원은 이번 적용을 마중물로 삼아 대학병원급 스마트병동 운영 체계를 고도화하는 한편, 대한민국 대표 관절전문병원으로서의 위상을 더욱 공고히 할 방침이다.
이상훈 CM병원장은 “AI 기반 스마트 병원 시스템은 앞으로 병원 운영에서 선택이 아닌 필수”라며 “CM병원은 씽크를 중심으로 한 스마트 케어 체계를 통해 환자 안전 분야의 새로운 표준을 제시해 나가겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
