어린이 뮤지컬-성인 스피치… “인천서 예술교육 받아보세요”

내달 ‘아트센터 인천’ 봄학기 개강
인천경제자유구역청은 아트센터 인천의 ‘예술교육 아카데미 봄학기 정규강좌’를 3월부터 시작한다고 3일 밝혔다. 인천경제청에 따르면 2021년 시작된 아트센터 인천 예술교육 아카데미는 정규 강좌와 하루짜리 강좌 등 신규 프로그램을 꾸준히 선보여 왔다. 그 결과 운영 중인 강좌들이 잇따라 정원 조기 마감을 기록하는 등 시민들의 높은 호응을 얻고 있다.
성인 합창단-유아 음악반도 운영
이번 봄학기에는 성인을 대상으로 한 신규 강좌로 ‘서예, 붓에 마음을 담다’ ‘스피치 기술 ‘맛있는 대화법’’ ‘어반드로잉: 여행 스케치’ ‘어반스케치: 신나는 펜드로잉’이 개설된다.
어린이·유아 대상 신규 강좌로는 ‘유아 스피치’와 ‘어린이 스피치’가 마련됐다. 또 유아 음악 놀이 프로그램으로 ‘클래식 놀이터 6세 반’을 편성해 연령별 맞춤형 예술교육을 강화했다.
수강생들의 호응을 받아온 ‘미술, 여행이 되다’ ‘클래식 라운지’ ‘ACI 성인합창단 ON STAGE’와 어린이 미술·뮤지컬 프로그램도 계속 운영된다.
모든 프로그램은 봄학기 동안 주 1회씩 10∼12주간 진행된다. 수강 신청은 4일 오전 10시부터 아트센터 인천 홈페이지를 통해 가능하다.
홍준호 인천경제청 직무대행(차장)은 “시민들이 예술을 통해 일상에서 새로운 영감을 얻을 수 있도록 다양한 프로그램을 마련했다”며 “시민 누구나 쉽게 참여할 수 있는 문화예술 교육 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
