불황 뚫고 역대 첫 5000억 돌파… 사랑의 온도탑 113.9도 ‘펄펄’

연말연시 기부금을 모금하는 사랑의열매 희망나눔캠페인에 사상 처음으로 5000억 원이 넘는 기부금이 모였다. 지난 한 해 모인 총 기부액도 9000억 원을 돌파해 역대 가장 많았다. 경기 불황 속에서도 기업들의 기부가 늘어난 덕분이다.
사랑의열매 사회복지공동모금회는 지난해 12월 1일부터 올해 1월 31일까지 ‘희망2026나눔캠페인’을 진행한 결과, 총 5124억 원을 모금했다고 2일 밝혔다. 연말연시 모금액 중 역대 최대이면서 최초로 5000억 원을 돌파한 것이다. 이에 따라 목표액의 1%가 모일 때마다 나눔온도가 1도씩 올라가는 ‘사랑의온도탑’은 113.9도를 기록했다.
개인 기부자보다 기업 등 법인 기부가 역대 최대 모금액 달성을 이끌었다. 모금액 5124억 원 가운데 법인 기부금이 76.5%(3920억 원)을 차지했다. 전년보다 6.9% 늘어난 규모다. 4대 금융그룹이 800억 원을 기부했으며, SK그룹도 80억 원을 늘려 기부하는 등 주요 기업의 적극적인 참여가 이어졌다. 반면 개인 기부금은 1204억 원으로 지난해보다 3.5% 감소했다.
지난해 한 해 동안에는 총 9684억 원이 모금됐다. 1998년 모금회 설립 이후 처음으로 9000억 원을 돌파한 것으로, 2024년(8477억 원) 대비 16.4% 증가했다. 모금회는 “제주항공 여객기 사고, 집중호우 피해 등 재난·재해 특별모금이 활성화되고 온라인을 기반으로 기부 채널이 확대되면서 기부에 대한 접근성이 좋아진 덕분”이라고 설명했다.
