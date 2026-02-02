에크모 치료중 ‘이것’ 통해 병원간 이송가능…“사망 0건”

SMICU 통한 에크모 환자 병원 간 이송 151건 분석
산소포화도 등 악화 없어…장비 이상에도 사망 0건
중증환자에게 적용되는 에크모(ECMO·체외막산소공급장치) 치료는 환자 상태가 매우 불안정해 병원 간 이송이 위험한 과정으로 인식돼 왔다. 실제로 이송 과정에서 혈압이나 산소포화도, 심박수 등이 급격히 악화될 수 있다는 우려가 제기돼 왔다.
그러나 중증환자 전문이송팀이 표준화된 프로토콜에 따라 이송할 경우, 에크모 치료 중인 환자도 병원 간 이동 과정에서 주요 생리적 상태를 안정적으로 유지할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
서울대병원은 응급의학과 노영선·김기홍 교수 연구팀이 2016년 1월부터 2024년 4월까지 서울중증환자공공이송센터(SMICU)를 통해 병원 간 이송된 에크모 환자 151명을 분석한 결과 이송 전후 환자의 혈압과 산소포화도, 심박수 등 주요 지표에서 유의한 악화 없이 이송이 이뤄졌다고 2일 밝혔다.
에크모는 심정지나 급성호흡곤란증후군(ARDS) 등 생명을 위협하는 상황에서 심장이나 폐 기능을 보조하기 위해 적용되는 고난도의 체외순환 보조치료다. 환자의 혈액을 체외로 순환시켜 산소를 공급한 뒤 다시 체내로 되돌려 보내는 방식으로, 치료 과정 전반에서 높은 수준의 감시와 신속한 대응이 요구된다.
에크모 치료를 받는 환자는 상태가 극도로 불안정한 경우가 많아 병원 간 이송 자체가 큰 위험 요소로 여겨져 왔다. 그럼에도 불구하고, 병원 간 이송 중 환자의 생리적 상태 변화를 이송 전후로 비교해 안전성을 평가한 근거는 그동안 충분하지 않았다.
이번 연구는 중증환자 전문이송팀이 수행한 병원 간 이송 과정에서 에크모 환자의 생리적 상태가 실제로 어떻게 변화하는지를 확인하기 위해 진행됐다. 연구팀은 서울시가 지원하고 서울대병원이 운영하는 SMICU를 통해 이송된 에크모 환자 사례를 분석했다.
SMICU는 응급의학과 전문의 1명과 간호사 또는 1급 응급구조사 2명으로 구성된 중증환자 전문이송팀이 24시간 운영되는 공공 이송 시스템으로, 병원 간 이송 중 환자 상태를 지속적으로 감시하고 필요한 처치를 제공할 수 있도록 표준화된 프로토콜을 갖추고 있다. 특수구급차에는 중환자 치료에 필요한 의료장비가 탑재돼 있어, 에크모 치료 중인 환자의 이송 과정에서도 발생할 수 있는 상태 변화에 즉각적으로 대응할 수 있도록 운영되고 있다.
분석 대상은 에크모 치료를 받고 병원 간 이송을 받은 10세 이상 환자 151명이었다. 이 가운데 약 60%는 심장과 폐 기능을 함께 보조해야 할 정도로 위중한 상태였으며, 전체 환자의 37.1%는 에크모 적용 이전에 이미 심정지를 경험한 환자였다. 출발 병원에서 도착 병원까지의 이송 시간 중앙값은 25분이었다.
연구팀은 병원 간 이송 과정에서 발생할 수 있는 저혈압(평균동맥압 〈65 ㎜Hg), 저산소증(산소포화도 〈90%), 빈맥(심박수 〉120회/분), 서맥(심박수 〈50회/분) 등의 발생 여부를 핵심 평가 지표로 삼아 분석했다.
그 결과, 이송 전후를 비교했을 때 평균동맥압과 산소포화도, 심박수 등 주요 생리적 지표에서 전반적인 악화는 관찰되지 않았다. 저혈압과 저산소증 발생률은 이송 전후 유의한 차이가 없었으며, 빈맥 발생률은 이송 시작 시 19.2%에서 이송 종료 시 11.9%로 유의하게 감소했다(p〈0.01).
또 이송 과정에서 에크모 장비의 예기치 않은 전원 차단은 전체의 약 8.9%에서 발생했지만, 중증환자 전문이송팀이 즉각적으로 대응해 모든 사례에서 환자의 임상적 악화 없이 환자 안전이 유지됐다. 이송 도중 사망하거나, 도착 후 에크모를 새로 삽입해야 했던 사례는 한 건도 없었다.
노영선 교수(응급의학과)는 “이번 연구는 중증환자 전문이송팀이 수행한 에크모 환자 병원 간 이송에서 환자의 생리적 상태를 이송 전후로 분석해, 이송 과정의 안전성을 실제 임상 자료로 확인했다는 점에서 의미가 있다”며 “이번 결과는 에크모 치료의 지역화와 중증환자 공공 이송체계를 마련하는 데 중요한 근거 자료가 될 것으로 기대된다”고 말했다.
이번 연구 결과는 국제학술지 ‘병원전 단계 응급의료’(Prehospital Emergency Care) 온라인판에 게재됐다.
