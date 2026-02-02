폭설에 곳곳이 ‘미끌미끌’…“그늘진 곳 블랙아이스 조심”

고령층 낙상위험↑, 작은 낙상이어도 병원 방문 권장
고관절 골절, 2년 내 사망률 24%…방치시 70%로 올라
“보행속도 줄이고 보폭 작게…주머니 손 넣으면 위험”
전국 곳곳에 폭설이 내린 후 영하권 추위가 이어지면서 출근길 낙상 사고 우려가 커지고 있다. 특히 보행시 겉으로 보기엔 멀쩡해 보이지만 매우 미끄러운 ‘블랙아이스’를 조심해야 한다.
2일 기상청에 따르면 전날 밤 수도권과 강원내륙·산지에서 시작된 눈이 이날 중부지방과 전북, 전남서부, 경북북부내륙으로 확대될 예정이다. 이날 서울·인천·경기에 최대 10㎝ 눈이 내릴 것으로 예보됐다. 추위에 도로 곳곳이 얼어붙으면서 빙판길로 변했다.
의료계는 이런 날씨에는 겉보기엔 멀쩡해 보이지만 표면에 얇고 투명한 얼음막인 ‘블랙아이스형 결빙’이 곳곳에 생겨 갑작스러운 낙상 사고를 유발할 수 있는 만큼 주의해야 한다고 지적했다. ‘블랙아이스’는 표면이 얇고 투명한 얼음으로 덮여 육안으로 식별하기 어렵다. 다리 위나 그림자진 구간, 그늘진 커브 등에서서 자주 나타난다.
특히 고령층이나 골다공증이 있는 사람들은 가벼운 충격에도 골절이 잘 발생하고 심할 경우 사망에 이를 수 있어 낙상 사고를 예방하는 것이 중요하다.
겨울철 골절상의 경우 대부분 미끄러운 빙판길이 중요 위협 요인이 된다. 특히 겨울에는 두꺼운 외투나 여러 겹으로 껴입은 옷 때문에 다른 계절보다 민첩성이 떨어지고 근육이나 관절이 경직 돼 사고 발생 확률이 높아진다. 넘어지면서 손목이나 발목을 다치는 것은 물론이며, 심한 경우에는 고관절이나 척추에도 손상을 입게 된다. 그 중에서도 가장 조심해야 할 부위가 바로 엉덩이뼈 ‘고관절’이다.
고관절 골절은 흔히 허벅지와 골반을 잇는 부위가 부러지는 것을 말하는데 고관절이 골절되면 체중을 견딜 수 없어져 극심한 통증이 발생하며 거동에 어려움을 겪는다. 그렇기 때문에 수개월 동안 침상 생활이 불가피한데, 이로 인해 폐렴, 욕창, 혈전 등 2차 합병증이 생길 위험이 커진다. 고관절 골절 수술환자의 1년 내 사망률은 14.7%, 2년 내 사망률은 24.3%로 분석되고 있다. 고관절 골절은 적절히 치료하지 않고 방치하면 1년 내에 25%, 2년 내 사망률은 70%에 달할 정도로 높다.
김상민 고대구로병원 정형외과 교수는 “고관절 골절은 한번 발생하면 여성 기준으로 2명 중 1명이 기동 능력과 독립성 회복이 불가능하며, 4명 중 1명이 장기간 요양기관 또는 집에서 보호가 필요할 정도로 심각하게 삶의 질을 저하시킨다”며 주의를 당부했다.
폭설 이후에는 엉덩방아로 인한 낙상 사례가 늘어난다. 넘어지며 꼬리뼈 주변 근육에 충격이 가해지면 주변 조직이 긴장되고, 앉거나 자세를 유지하는 데 불편함이 생길 수 있다. 이때는 대둔근·이상근·다열근 등 꼬리뼈 주변 근육을 이완하고 근막 긴장을 완화해 회복을 돕는 관리가 필요하다. 초기 통증이 크지 않더라도 긴장이 지속되면 일상생활에 영향을 줄 수 있어, 증상이 계속되면 전문의의 진료를 통해 상태를 정확히 확인하는 것이 좋다.
빙판길에서 미끄러질 뻔해 중심을 잡는 과정에서 허리를 삐끗하는 경우도 흔하다. 허리에 가해지는 부담을 줄이기 위해 무릎을 굽혀 다리 아래에 베개를 두고 눕는 자세가 도움이 되며, 초기 통증은 냉찜질과 소염제 복용으로 조절할 수 있다. 특히 고령층은 작은 충격에도 골절이 발생할 가능성이 높아, 단순 통증으로 여기고 넘어가서는 안 된다. 빙판길에서 낙상이 있었다면 통증의 정도와 관계없이 병원 방문을 권장하며, 정확한 진단과 평가를 통해 추가 손상 여부를 확인하는 것이 중요하다.
낙상을 예방하기 위해서는 일상적인 보행 습관부터 세심하게 관리하는 것이 중요하다. 걷는 속도를 줄이고 보폭을 좁히면 균형을 안정적으로 유지하는 데 도움이 되며, 주머니에 손을 넣고 걷는 행동은 넘어졌을 때 몸을 제대로 지탱하지 못하게 해 부상을 악화시킬 수 있어 삼가야 한다.
미끄럼 방지 기능이 있는 고무창 신발을 선택하고, 지나치게 긴 바지나 헐렁한 옷처럼 발에 걸려 보행을 방해할 수 있는 요소를 미리 조정하는 것도 안전 확보에 필수적이다. 특히 겨울철에는 옷차림이 부피감 있어 민첩성이 떨어지기 때문에, 외출 전 복장의 안정성을 다시 한 번 확인하는 것이 좋다.
또 한파·폭설·빙판 등 기상 악화로 낙상 위험이 급격히 높아지는 날에는 불필요한 외출을 자제하는 것이 가장 효과적인 예방법이다. 부득이하게 이동해야 할 경우에는 이동 경로를 미리 살피고 시간을 충분히 확보해 서두르지 않는 것이 중요하며, 난간이나 지지물을 적극적으로 활용해 보행의 안정성을 높여야 한다.
김상민 교수는 “겨울철 낙상은 단순 타박상으로 끝나지 않고 고관절 골절과 같은 중증 손상으로 이어질 수 있는 만큼, 보행 습관과 외출 환경을 평소보다 더 엄격히 점검하는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.
댓글 0