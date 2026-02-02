GIST 정철웅 동문, 생명과학·화학분야 발전기금 1억원 기탁

광주과학기술원(GIST)은 생명과학과 정철웅 동문이 발전기금 1억 원을 기탁했다고 2일 밝혔다.
정 동문은 지난달 30일 열린 발전기금 기탁식에서 GIST 생명과학과와 화학과 발전을 위해 각각 5000만 원씩, 총 1억 원을 기탁했다. 정 동문은 현재 글로벌 제약회사 ㈜리가켐바이오에서 ADC연구소장을 맡고 있다. 앞서 2016년에도 생명과학과 동문들과 함께 GIST 설립 23주년을 기념해 1100만 원의 발전기금을 기탁한 바 있다.
정 동문은 GIST 생명과학과에서 1999년 석사, 2003년 박사 학위를 취득했으며, 미국 메이요클리닉 연구위원과 LG생명과학 연구원으로 재직하며 신약 연구개발 분야에서 전문성을 쌓았다. 2014년 ㈜리가켐바이오에 합류해 연구개발을 총괄하고 있다. ㈜리가켐바이오는 글로벌 신약 연구개발(R&D)에 주력하는 제약회사로, 항체의 선택성과 합성의약품의 항암 효과를 결합한 기술인 항체약물접합체(ADC·Antibody-Drug Conjugate) 분야에서 핵심 경쟁력을 보유하고 있다.
정 동문은 “후배 연구자들이 실패를 두려워하지 않고 보다 도전적인 연구에 집중할 수 있는 환경을 만드는 데 작은 보탬이 되길 바란다”고 말했다.
임기철 GIST 총장은 “정 동문의 기부 정신을 살려 생명과학·화학 분야의 교육·연구 환경을 내실화하고, 우수 인재들이 도전적인 연구에 집중할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
