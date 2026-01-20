형은 정신질환, 노모는 치매…“못살겠다” 흉기 휘두른 50대

친형 숨지고 노모는 편의점 피신해 신고
친형을 살해하고 80대 노모에게도 흉기를 휘두른 50대가 경찰에 붙잡혔다.
범행 후 자해…“생활고로 극단적 선택”
경기 용인동부경찰서는 살인 및 존속살인 미수 혐의로 50대 남성 A 씨를 붙잡았다고 20일 밝혔다. A 씨는 전날 오후 11시경 용인시 처인구에 있는 자택에서 50대 형을 흉기로 살해하고, 80대 모친도 살해하려다 미수에 그친 혐의를 받는다.
모친은 아들이 휘두른 흉기에 찔린 후 인근 편의점으로 도망가 경찰에 신고했다. A 씨는 범행 직후 자해했다가 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 병원으로 옮겨졌다. 그는 “생활고에 시달려 극단적 선택을 했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
숨진 친형은 정신질환을 앓고 있었고, 모친은 치매가 있던 것으로 알려졌다.
경찰은 A 씨의 병원 치료가 끝나는대로 자세한 범행 경위를 조사할 방침이다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
