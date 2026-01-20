타인 명의로 학교-역 폭파협박… 디스코드에 ‘범죄자 만들기’ 번져

미국에 본사를 둔 보안 메신저. 게임용 음성채팅 메신저로 출발했다가 10대의 일상 대화 수단으로 자리 잡았다. 최근엔 특정인의 신상을 공개하는 ‘박제방’이나 도용한 정보로 허위 테러 글을 올리는 ‘스와팅’ 범죄의 무대로 꼽힌다.