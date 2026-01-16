“행동 조심해야”vs“담배도 아닌데”…간접흡연 논란 재소환한 제니

과거 ‘실내 흡연, 간접 흡연’ 등으로 논란이 됐던 블랙핑크의 멤버 제니가 또 한 번 논란에 휩싸였다. 이번에는 자신의 만 30세 생일 영상에서 흡연 행위를 연상케 하는 퍼포먼스를 보였다.
16일 생일을 맞은 제니는 인스타그램에 자축 영상을 올렸다. 영상에서 제니는 지인들로부터 생일 초를 받아 입에 물고 토치로 불을 붙였다. 이후 그는 불이 붙은 초를 케이크에 꽂고 입으로 바람을 불어 불을 껐다.
해당 행위는 최근 소셜미디어(SNS)에서 유행하는 생일 축하 퍼포먼스였다. 하지만 일각에서는 흡연을 연상시키는 퍼포먼스라는 지적도 나왔다.
일부 누리꾼들은 “제니 정도의 영향력이면 행동을 좀 더 조심해야 할 필요가 있다”, “담배 연기 뿜던 거 잊어버렸나”, “굳이 욕먹을 만한 퍼포먼스를 했어야 했나” 등의 반응을 보였다.
반면 “그냥 퍼포먼스로 봐주면 안 되겠나”, “담배도 아닌데 무슨 문제냐” 등의 반응을 보이며 제니를 두둔하는 이들도 있었다.
앞서 제니는 2024년 7월 이탈리아 카프리섬에서 촬영을 진행했다. 그는 실내에서 메이크업을 받는 동안 전자담배를 피웠다. 연기가 스태프 얼굴을 향해 뿜어지는 모습이 포착되면서 간접흡연 논란이 불거졌다. 이에 제니 측은 “제니의 행동에 불편함을 느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드린다”며 고개를 숙였다.
