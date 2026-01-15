자기 집에서 경찰 찌른 40대女 체포…둘은 지인 사이

본문으로 바로가기
사회
자기 집에서 경찰 찌른 40대女 체포…둘은 지인 사이
동아일보
업데이트
2026-01-15 17:47
2026년 1월 15일 17시 47분
입력
2026-01-15 17:32
2026년 1월 15일 17시 32분
조혜선 기자
프린트
경찰. 게티이미지뱅크
현직 경찰관을 흉기로 찔러 다치게 한 40대 여성이 경찰에 붙잡혔다.
인천 부평경찰서는 특수상해 혐의로 40대 여성 A 씨를 조사하고 있다고 15일 밝혔다. A 씨는 12일 오전 11시경 인천 부평구에 있는 주거지에서 지인인 현직 경찰관 50대 B 씨를 흉기로 찔러 다치게 한 혐의를 받고 있다.
다행히 B 씨는 생명에 지장이 없는 상태로 전해졌다. 그는 무단결근한 상태에서 A 씨의 집에 있던 것으로 파악됐다.
경찰은 A 씨 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다. 또 B 씨의 무단결근과 관련해서도 내부 조사에 착수할 방침이다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
