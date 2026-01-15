“통영시장님 만나려면 휴대폰 먼저 압수” 지침 논란되자 철회

경남 통영시가 시장실을 출입하는 시민과 공무원의 휴대전화를 비서실에 맡기도록 해 시민단체의 반발을 샀다. 논란이 확산되자 통영시는 해당 조치를 중단하고 관련 시설을 철거했다.
14일 시민단체 통영시민참여연대는 이같은 사실을 밝히며 “시대착오적이고 고압적인 행정이고, 독재 시절을 방케 하는 갑질”이라고 비판했다.
단체 설명에 따르면 통영시는 시장실 방문 전 휴대전화를 수거·보관하는 보관함을 운영해 왔으며, 공무원과 일반 시민 모두 예외 없이 적용됐다.
단체는 “시장실은 개인 공간이 아니라 공적 업무가 이뤄지는 장소”라며 “행정이 투명하다면 녹취를 두려워할 이유가 없다”고 지적했다. 이어“직무 수행의 자율성을 해치고 조직 내부에 불신과 감시 문화를 확산시킨다”며 “공직자의 인격권을 심각하게 침해하는 행위”라고 주장했다.
단체는 이 같은 운영 방식이 시의 청렴도 하락과도 무관하지 않다고 봤다. 실제로 통영시는 국민권익위원회가 실시한 ‘2025년도 공공기관 종합청렴도 평가’에서 종합 4등급을 받았다. 해당 평가는 5등급이 최하위다.
통영시 측은 휴대전화 보관 조치는 업무 중 벨소리 등으로 인한 방해를 막기 위한 취지였다고 설명했다. 다만 논란이 이어지자 시장 비서실에 설치돼 있던 휴대전화 보관함과 관련 안내문은 모두 철거한 것으로 전해졌다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
