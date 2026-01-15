“대리구매 요청받으셨죠?” 돈 받고 잠적…캄보디아 그놈이었다

서울동부지검 제공

합수부에 따르면 이들은 지난해 5~11월 캄보디아 시아누크빌 등에 거점을 두고 대학·병원·군부대 등의 직원을 사칭해 물품 대리구매 사기를 벌인 것으로 조사됐다. 피해자는 215명, 피해액은 약 38억 원으로 파악됐다.

서울동부지검 보이스피싱범죄 합동수사부(합수부)는 범죄 단체 가입·활동, 통신 사기 피해 환급법 위반 혐의로 한국인 총괄 40대 남성 A 씨 등 23명을 구속 상태로 재판에 넘겼다고 15일 밝혔다.

이들은 1, 2차 유인책으로 역할을 분담해 범행한 것으로 파악됐다. 예를 들어 대학 직원을 사칭한 1차 유인책은 가구점에 연락해 점주에게 책상 등을 구입할 것이라고 속인 뒤 당장 재고가 없는 책상 물량의 대리구매를 요청한 것으로 조사됐다. 이후 2차 유인책이 가구점 점주에게 ‘대리구매를 요청받지 않았느냐’고 연락해 대금을 가로채는 식으로 범행한 것으로 나타났다.

합수부는 외국에서 체류 중인 총책 등 노쇼 사기 범죄 단체의 조직원과 국내 가담자에 대한 수사를 이어갈 방침이다.

이 과정에서 이들은 피해자를 속이기 위해 가짜 명함, 가짜 공문 등을 제작해 제시한 것으로 파악됐다.합수부는 “앞으로도 범정부 초국가적 범죄 특별대응 태스크포스(TF)와 긴밀히 협력해 신속한 범죄 데이터 공유 및 상호 보완을 통한 원팀(One-Team) 수사로 급속히 변화·발전·확대되는 ‘조직적 비대면 사기 범죄’로부터 국민을 안전하게 보호하는데 최선을 다하겠다”고 했다.