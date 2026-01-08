빨래방 남의 옷 빼가고 가게서 용변까지…무인점포의 빌런들

채널A

또 다른 영상에서 한 무인점포 이용자는 입고 있던 상의를 세탁기 안에 넣고 다른 세탁기에 있던 타인의 바지를 꺼내 입은 채 현장을 떠났다. 무인점포 의자에 있던 타인의 외투를 챙겨 달아난 이도 있었다. 빨래방의 카트를 훔치거나 가게 안내판을 던지며 난동을 부린 이들도 CCTV에 포착됐다.