인천 고령자 70% 외로움 집단, 정신건강 인프라 부족 심각

인천에 사는 고령자 가운데 약 70%가 ‘외로움’ 집단에 속하는 것으로 조사됐다. 이에 따라 고령자 외로움 문제에 대응하기 위한 지방자치단체 차원의 예방 정책이 필요한 것으로 나타났다.
6일 인천연구원이 발표한 ‘인천시 고령자 외로움 대응 방안’ 연구 결과에 따르면 고령자 1인당 정신건강 예산과 전문인력, 시설 규모 등 인프라가 전반적으로 미흡한 것으로 조사됐다.
우선 고령자가 겪는 스트레스 인지율, 우울감, 자살 생각 비율이 전국 평균보다 높았다. 특히 원도심과 도서 지역 고령자의 정신건강 수준이 취약한 것으로 나타났다.
실제로 인천 지역 60~80대 고령자 1000명을 대상으로 한 실태조사에서 응답자의 70.8%가 외로움 집단으로 분류됐다. 고립 상태가 아닌데도 외로움을 느끼는 비율이 68.4%에 달해, 고립･독거 중심의 노인복지 정책만으로는 대응에 한계가 있는 것으로 나타났다.
한편 외로움에 영향을 미치는 주요 요인은 성별, 취업 여부, 신체 건강 수준으로 나타났다. 저소득·독거노인 중심의 기존 노인돌봄 서비스가 실제로는 외로움의 근본적인 문제에 충분히 대응하지 못하는 것이다. 이에 따라 인천연구원은 고령자의 사회적 연결망을 강화하기 위한 다양한 프로그램을 적극적으로 시행할 필요성이 높다고 분석했다.
연구진은 고령자 동아리 활동 지원, 소셜 다이닝 확대 운영, 실버 담소 카페의 활성화가 필요하다고 봤다. 원도심과 도서 지역 고령자를 위해 외로움 제로 전화, 인공지능(AI) 돌봄 로봇 보급 등 원격 사회연결 서비스도 이른 시일에 도입돼야 한다고 분석했다.
정혜은 인천연구원 연구위원은 “외로움은 고령자의 정신건강과 직결되는 중대한 사회적 문제로, 지방자치단체 차원에서 예방 중심의 정책 전환과 맞춤형 대응 체계 구축이 필수적”이라며 “외로움 예방 조례 제정, 실태 조사를 통한 정책 구축을 비롯한 제도적 기반 마련이 절실하다”고 말했다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
