북스테이-도서 나눔… 전주 ‘함께라서’ 프로젝트 시작

독서 소외계층-일반 시민 등 대상
전북 전주시는 독서 소외계층과 청소년, 일반 시민 누구나 자신이 읽고 싶은 책을 마음껏 읽을 수 있는 상생과 나눔 운동인 ‘함께라서(書)’ 프로젝트를 추진한다고 23일 밝혔다.
책 드림-책 누림 등 3대 전략 구성
전주시에 따르면 시는 그동안 ‘책이 삶이 되는 책의 도시’ 비전을 토대로 △개방형 창의도서관 등 시설 개선 △특성화도서관 조성 △전주국제그림책도서전·전주독서대전·전주책쾌 등 책 문화산업 3대 축제 정착 △도서관 여행 콘텐츠 다양화 등 ‘책의 도시’ 브랜드를 구축해 왔다.
연말부터 추진되는 ‘함께라서’ 프로젝트는 전주시가 축적한 책 문화자원을 바탕으로 책 드림, 책 나눔, 책 누림의 3대 전략·8개 과제로 구성됐다.
책 드림 전략에는 책 한 권이 전하는 따뜻한 내일 ‘서(書)프라이즈’, 동네서점 청소년 도서 나눔 캠페인 ‘책 사줄게’, 지역 서점의 착한 환원 ‘책쿵20+’ 캠페인이 포함됐다. 책 나눔 전략으로는 지구사랑 책 장터, 서민 가치서가, 전주시민서고가 추진된다.
책의 도시 생활 문화산업 육성과 지원을 위한 책 누림에는 책을 여행하고 머무는 ‘북스테이 전주’, 책으로 떠나는 뚜벅뚜벅 ‘전주 산책’이 포함됐다. 전주시는 이를 통해 지역경제 활성화와 체류형 관광 확산 등 전주형 책 기반 도시산업 모델을 구축해 나간다는 방침이다.
우범기 전주시장은 “전주는 조선왕조실록을 지켜낸 기록의 도시이자 완판본으로 출판산업을 이끌던 출판의 도시”라며 “책을 통해 마음을 나누고 꿈을 키우며 상생 경제의 온기를 불어넣는 ‘함께라서’ 프로젝트는 전주 책 문화산업의 또 하나의 전환점이 될 것”이라고 말했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
