광주시 전략산업 유망기업 7곳과 809억 원 투자협약

광주시는 자동차·인공지능(AI)·에너지 산업 분야 유망기업 7곳과 핵심 전략산업 투자유치협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.
협약 기업은 엠피닉스, 효광, 시스콘로보틱스, 데이터투에너지, 폴미, 시스피아, 에이치에이치에스 등 7곳이다. 이들 기업은 광주에 총 809억 원 규모의 생산·연구시설을 신설하거나 증설하고, 이를 통해 351명의 신규 일자리를 창출할 계획이다. 광주시는 조세 감면과 보조금 지원 등 각종 인센티브를 제공하고, 기업 애로사항을 신속히 해소해 기업 친화적인 투자 환경을 조성할 방침이다.
엠피닉스는 첨단산업단지에 약 550억 원을 투자해 초소형 광학렌즈 생산시설을 구축하고, 효광은 평동산업단지에 차량용 선바이저 생산라인을 신설한다. 시스콘로보틱스와 폴미, 에이치에이치에스는 AI융복합지구에 연구시설을 조성하며, 데이터투에너지와 시스피아는 스마트에너지산업지구에 제조·연구 거점을 마련한다.
광주시는 최근 3년간 372개 기업과 투자 협약을 체결해 총 4조5350억 원의 투자와 3만2269명의 고용 창출 성과를 거뒀다고 설명했다.
선석기 광주경제자유구역청장은 “투자 기업들이 광주에서 미래 산업을 이끄는 선도기업으로 성장할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다”고 말했다.
