김어준 “조진웅, 文정부 활동 탓 작업 당해…장발장 성공 가능한가”

유튜버 김어준 씨가 최근 은퇴를 선언한 조진웅 배우와 관련해 “저는 조진웅 씨가 문재인 정부 시절 해 온 여러 활동 때문에 선수들이 작업을 친 것으로 의심하는 사람“이라고 주장했다. 조진웅은 앞서 과거 소년범 이력이 밝혀지자 은퇴했다.
9일 김 씨는 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 “배우 조진웅 씨가 소년범 의혹으로 은퇴했다”며 “소년범이 훌륭한 배우이자 성숙한 사회인으로 성장하는 스토리는 우리 사회에선 용납할 수 없는 이야기인가”라며 이같이 밝혔다.
김 씨는 “(선수들이 작업 친 것이라는 의심과 별개로) 레미제라블, 장발장의 갱생과 성공은 우리 사회에서 가능한가”라며 “장발장이라는 게 알려지는 즉시 다시 사회적으로 수감시켜 버리는 게 옳은가 하는 생각이 든다”고 말했다. 조진웅 배우를 장발장에 빗대며 옹호하는 입장을 밝힌 것으로 보인다.
이어 “‘피해자 관점에서 보라’는 말이 무척 설득력있는 말이고 중요한 원리라고 생각하지만, 이 원리가 우리 사회에서 공평하게 작동하는가”라며 반문했다.
그러면서 “판사로 예를 들면 사법살인, 즉 잘못된 판결로 사람을 죽여버리는 사건이 있다. 그 경우 가해자는 판사”라며 “그런 판결로 사망한 피해자의 관점에서 사회적으로 퇴출된 판사는 한 명도 없었다. 그것은 왜 예외인가”라고 비판했다.
또 김 씨는 “왜 판사에게는 피해자 중심주의가 적용되지 않고, 왜 남의 삶에 지속적으로 영향을 주는 판결을 하도록 내버려 두는 것인가”라고 지적했다.
그러면서 “피해자 중심주의가 중요한 원리라고 생각하는데, 우리 사회에서는 대중 연예인들에게만 가혹하게 적용되는 것은 아닌가”라고 주장했다.
김 씨는 기자들이 조진웅 배우의 소년범 기록에 어떻게 접근할 수 있었는가에 대해서도 문제를 제기했다. 김 씨는 “별개로 그런 정보(조진웅의 소년범 기록)는 어디서 얻었는지 (의문이다)”라며 이를 보도한 기자에 대해 “수사 대상이라고 본다”고 말했다.
이어 “(소년범 기록은) 미성년의 개인정보라 합법적인 루트로는 기자가 절대 얻을 수 없다”며 “여러가지 생각이 드는 사건이다”고 강조했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0