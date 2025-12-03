“미제사건 흉기 발견했다”…750차례 허위신고 50대 구속

“미제 사건의 칼이 발견돼 우체통에 넣어뒀다” 등 700차례 넘게 허위신고를 반복한 50대 남성이 경찰에 구속됐다.
인천 연수경찰서는 위계공무집행방해 등 혐의로 50대 남성 A 씨를 구속했다고 3일 밝혔다.
A 씨는 지난 3월부터 지난달까지 8개월간 750차례에 걸쳐 허위 112신고를 해 경찰의 공무집행을 방해한 혐의를 받는다.
당시 그는 “집에서 미제 사건의 칼이 발견돼 우체통에 넣어뒀다” 등의 허위 신고를 했다.
앞서 A 씨는 “버스 운전기사가 만취한 상태로 운전하고 있다”, “도난 차량을 발견했다” 등의 거짓신고로 5회에 걸쳐 즉결심판에 회부되기도 했다.
이외에도 영세 상가 등지에서 20건의 절도 범행을 저지르고, 경찰 신고를 한 상가 업주를 상대로 “죽여버리겠다”고 보복 협박한 혐의도 있다.
경찰은 위계공무집행방해, 특정범죄가중처벌등에관한법률상 보복협박, 절도, 건조물침입, 사기미수, 점유이탈물횡령 6개 혐의를 A 씨에게 적용했다.
경찰 조사에서 A 씨는 “특별한 이유 없이 범행했다”고 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 허위 신고 및 상습 악성 민원 사건 등에 대해 엄정히 수사할 방침이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
