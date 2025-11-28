대구 달서구, ‘지자체 홍보대상’서 2년 연속 대상

대구 달서구는 최근 한국미디어영상교육진흥원이 주관한 ‘2025 대한민국 지자체 홍보대상’ 스마트도시 부문에서 대상을 받았다고 27일 밝혔다. 지난해 환경·기후 부문 수상에 이어 2년 연속 대상이다.
올해 공모에는 전국 228개 지방자치단체가 참여해 정책, 인구 대책, 스마트 문화도시, 축제 등 10개 부문에서 경쟁을 벌였다. 달서구는 공식 유튜브 채널 ‘달서TV’를 통해 탄소중립, 그린·스마트 행정, 결혼 친화 정책 등 주요 시정 비전을 담은 콘텐츠를 꾸준히 제작하며 주민과의 소통을 강화한 점에서 높은 평가를 받았다.
달서구는 2022년 대구·경북 기초지자체 가운데 처음으로 국토교통부 스마트도시 인증을 받았으며, 지난해에는 재인증에도 성공했다. 이번 홍보대상 수상으로 스마트 행정 선도 도시로서의 입지를 더욱 굳혔다. 이태훈 달서구청장은 “앞으로도 뉴미디어 플랫폼을 활용한 창의적인 홍보 전략을 더욱 강화해 정책 가치와 비전을 효과적으로 알리고, 살기 좋은 희망 도시를 만들어 가겠다”고 말했다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0