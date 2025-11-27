인천 ‘시티오씨엘 8단지’ 28일 견본주택 개관…학세권 프리미엄 주목

교육 환경은 부동산 시장에서 핵심 입지 요인으로 꼽힌다. 학령기 자녀를 둔 30, 40대가 시장의 ‘큰 손’으로 자리 잡은 가운데 주택 선택 시 우수한 학군과 인근 학교 위치 여부는 중요 판단 기준이 된다. 초중고교가 가까운 단지들은 교육 여건의 우위를 바탕으로 몸값이 오르고, 매매시장에서도 상승 거래가 잇따르는 등 강세를 보인다.
27일 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료에 따르면 인천 미추홀구 ‘인천 SK Sky VIEW’ 전용면적 84㎡는 올해 8월 6억1000만 원에 거래됐다. 이는 최근 1년(올해 10월 20일 기준) 사이 단지 내 해당 면적 최고가를 기록한 것으로 2월 매매가(5억5000만 원)와 비교해 6000만 원의 웃돈이 붙었다. 이처럼 매매가가 강세를 보이는 이유는 단지 인근에 인천용학초, 용현중, 인항고 등 초중고교 학군이 있어 이른바 ‘학세권’ 입지로 불리기 때문이다.
이런 가운데 미추홀구 학익동 일대에서 대규모 아파트 단지가 선보여 관심을 끈다. HDC현대산업개발, 현대건설, 포스코이앤씨가 선보이는 ‘시티오씨엘 8단지’는 28일 견본주택을 공개하고 본격적인 분양에 나선다.
학익동 ‘용현·학익 1블록’ 도시개발구역 공동 2블록에 들어서는 이 단지는 지하 3층~지상 46층, 7개 동, 전용면적 59~136㎡ 총 1349가구 규모로 전체가 일반 분양 물량이다.
전용면적별 가구 수는 △59㎡ 157가구 △75㎡ 153가구 △84㎡ A 569가구 △84㎡ B 251가구 △84㎡ C 82가구 △101㎡ 92가구 △110㎡ 42가구 △136㎡ P 3가구로 구성했다. 소형부터 대형까지 다양한 평형으로 구성돼 수요자 선택의 폭을 넓혔다.
시티오씨엘은 총대지면적 154만여㎡ 부지에 1만3000여 가구 신도시급 복합도시를 조성하는 민간 도시개발사업이다. 올해 상반기(1~6월) 분양한 ‘시티오씨엘 7단지’를 비롯해 시티오씨엘에서 공급된 5개 단지는 모두 성공적으로 분양을 마쳤다.
시티오씨엘 8단지는 풍부한 생활 인프라가 강점이다. 단지 인근 초등학교(예정)를 비롯해 도보권에 중·고교(예정)가 위치해 자녀들의 안전한 통학이 가능하다. 반경 500m 내에 수인분당선 학익역(예정)이 위치한 역세권 입지로 걸어서 역을 이용할 수 있다. 역이 개통되면 강남구청·서울숲·수서 등 서울 주요 지역을 환승 없이 한 번에 오갈 수 있다. 서울지하철 1호선, 송도역(KTX) 등 대다수 노선과도 연결돼 광역 이동이 편리할 전망이다.
도로망도 잘 갖춰져 있다. 단지는 제2경인고속도로 능해 나들목(IC)을 비롯해 수도권 제2순환고속도로(인천~김포 간), 인천대교, 경인고속도로로 이어지는 인천대로, 제3경인고속도로로 통하는 아암대로 등과 가까워 수도권 접근성이 우수하다.
자연 친화적인 주거 환경도 돋보인다. 단지 앞으로 송도센트럴파크와 유사한 규모의 약 37만㎡(10만여 평)의 그랜드파크 조성된다. 남항 근린공원, 문학산, 갯골 유수지 등 인근 녹지도 풍부해 자연 속 쾌적한 여가 생활을 누릴 수 있다.
시티오씨엘 내 대규모 상업·문화·업무 구역으로 조성되는 ‘스타오씨엘’이 가깝게 위치해 이용이 편리하다. 스타오씨엘에는 인천뮤지엄파크(추진 중)와 영화관, 쇼핑 시설 등 다양한 생활 편의·쇼핑·문화 시설이 들어설 예정이다. 여기에 스타오씨엘과 그랜드파크를 잇는 보행가로(링크오씨엘)가 조성된다.
차별화된 상품성과 커뮤니티 시설도 주목받는다. 단지는 10%대의 낮은 대지건물비율(건폐율)로 설계돼 드넓은 조경과 일조권을 확보했다. 단지 중앙에 조성되는 오브제 카페를 포함해 어린이놀이터, 유아 놀이터, 셔틀 스테이션, 돌봄센터, 주민운동시설, 근린생활시설 등 다양한 조경·편의 시설들이 들어선다. 이밖에 골프연습장, 체력단련, G.X, 사우나, 다목적체육관 등 다채로운 커뮤니티 시설도 조성될 예정이다. 부동산 관계자는 “‘시티오씨엘 8단지’는 명품 복합도시 시티오씨엘의 중심에 위치해 학세권·역세권·숲세권 프리미엄을 모두 관통하는 다세권 브랜드 대단지로 미래가치가 기대된다”고 말했다.
시티오씨엘 8단지 청약 일정은 12월 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위, 3일 2순위로 진행된다. 당첨자 발표는 9일이다.
