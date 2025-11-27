AI 소프트웨어-노인복지과 신설… 산학협력 모델로 취업률 81.2% 달성

한양사이버대학교(총장 이기정)는 2002년 개교 이래 대한민국 온라인 고등교육의 새로운 기준을 제시해왔다. 오프라인 고등교육이 지닌 물리적 한계를 넘어 누구나 시간과 공간의 제약 없이 학습할 수 있는 디지털 플랫폼을 구축함으로써 실용성과 학문적 깊이를 동시에 갖춘 교육 환경을 조성해왔다.
이러한 노력은 한양사이버대를 국내 사이버대학 중에서도 독보적인 입지를 가진 교육기관으로 자리매김하게 했다.
특히 2025년 대학정보공시 기준 취업률 81.2%를 기록하며 국내 사이버대학 중 최고 수준의 성과를 달성했다. 이는 실무 중심 커리큘럼과 산업체 연계 교육, 체계적인 경력 개발 지원 시스템이 유기적으로 작동한 결과로 졸업 후 곧바로 현장에 투입 가능한 실무형 인재 양성의 우수 사례로 꼽힌다.
국경을 넘는 온라인 교육, 글로벌 확장 본격화
한양사이버대는 국내를 넘어 글로벌 교육 시장에서도 빠르게 영향력을 확장하고 있다. 현재 미국, 베트남, 중국, 유럽 등 전 세계 45개국 이상에서 다양한 국적의 학생들이 온라인으로 수강하고 있으며 글로벌 학습자 친화적인 플랫폼을 통해 국경 없는 교육 환경을 조성해가고 있다.
또한 미국 M.I.AIR 코퍼레이션과의 항공 전문 교육과정, 페루 국립공과대와의 복수 학위 프로그램 등 해외 유수 교육기관과의 협력을 통해 다양한 국제 교육 프로그램을 운영하고 있다. 이는 한양사이버대가 실질적인 글로벌 교육 네트워크를 구축해나가고 있음을 보여주는 사례다.
세계가 주목한 디지털 혁신 교육의 성과
교육 품질에 대한 외부 평가에서도 우수한 성과를 거두고 있다. 2024년과 2025년 2년 연속 세계혁신대학랭킹(WURI) 톱100에 선정됐으며 2024년에는 ‘문화·가치’ 부문 세계 6위, 2025년에는 ‘학생지원 및 참여’ 부문 47위에 올랐다. 이는 한양사이버대가 세계적 기준에서 교육 경쟁력을 인정받고 있다는 강력한 증거다.
이 같은 성과의 중심에는 디지털 기반 교육 혁신 전략이 있다. 한양사이버대는 자체 개발한 AI 학습 분석 시스템 ‘HY-LIGHT’를 통해 학업 중단 위험 예측, 학습 심리 분석, 개인 맞춤형 콘텐츠 추천 등 고도화된 기능을 실현하고 있다. 이 시스템은 2019년 20%에 달하던 중도 탈락률을 2024년 기준 13.8%까지 낮추는 데 기여했으며 현재 특허출원 중이다.
미래 산업을 이끄는 실무형 인재 양성
한양사이버대는 미래 산업 인재 양성에 집중하며 산업 현장과 밀접한 교육 프로그램을 운영 중이다. 2025학년도 현재 반도체, 스마트배터리, 국방기술 등 국가 전략 산업에 특화된 학과를 다수 개설해 전문성과 실무성을 겸비한 커리큘럼을 제공하고 있다.
특히 삼성전자와 협력해 운영 중인 계약학과 ‘반도체공학과’는 고졸 사원의 직무 역량 향상을 위한 프로그램으로 국내 사이버대학 최초의 사례로 주목받고 있다. 이는 산업계와 학계의 유기적인 협업을 통해 실질적인 산학협력 모델을 구축한 대표적 성공 사례다.
실무형 인재 양성을 위한 외부 전문가 참여도 활발하다. 호텔외식경영학과는 대한민국 중식 요리 대가 이연복 셰프를 특임교수로 초빙해 중식 조리, 외식 창업 및 경영 특강을 통해 외식산업 현장의 생생한 노하우를 전수하고 있다.
미래 수요 반영… 신설 학과 2개로 선택 폭 확대
2026학년도부터 한양사이버대가 새롭게 선보이는 신설 학과 2개는 급변하는 사회·산업 환경을 반영해 학습자의 진로 선택 폭을 확장한다.
먼저 ‘AI응용소프트웨어공학’은 인공지능과 소프트웨어 융합 역량을 갖춘 인재 양성을 목적으로 하며 디지털 전환이 가속화되는 시대에 맞춰 실무 중심의 커리큘럼을 제공한다. ‘노인복지요양학’은 초고령사회 진입에 대응해 요양·복지 분야 전문 인력을 양성하는 학과로 요양보호사 대비 과정을 포함해 실질적인 취업·자격 연계 프로그램을 제공한다.
이들 신설 학과는 한양사이버대가 그간 쌓아온 온라인 교육 인프라, 산학협력 네트워크, 실무 중심 커리큘럼을 바탕으로 단기간 내에 실질적 성과를 이끌어낼 것으로 기대된다. 학문과 직무를 잇는 교육 모델이 신설 학과에 집중됨으로써 학습자들은 미래 산업, 고령사회 대응 등에서 미래 경력을 설계할 수 있는 기회를 맞이하게 된다.
사이버대학원 최대 규모… 석·박사 정규과정 운영
한양사이버대는 학부 교육뿐 아니라 대학원 교육에서도 국내 사이버대학 중 선도적인 위치를 점하고 있다. 국내 사이버대학원 중 가장 많은 재학생이 재학 중인 한양사이버대 대학원은 2026학년도 전기 일반대학원 및 경영전문대학원 석·박사과정 신입생을 모집한다. 모집 기간은 12월 12일까지다.
한양사이버대 대학원은 2010년 국내 사이버대 최초로 개원한 이래 2025년 현재 1119명의 재학생과 누적 3600명의 졸업생을 배출하며 국내 최대 규모의 사이버대학원으로 자리매김하고 있다. 졸업생들은 다양한 산업 분야에서 전문성을 발휘하고 있으며 재학생 직업군 분석 결과에 따르면 현직 전문가(51%), 관리자(18%), 사무직 종사자(17%) 순으로 분포돼 있어 실무와 연계된 전문 교육의 수요가 높음을 보여준다.
한양사이버대 대학원의 가장 큰 강점은 시간과 공간의 제약 없이 학습할 수 있는 온라인 교육 시스템이다. 줌 기반의 화상 세미나, 멀티미디어 강의실을 통한 실시간 강의, 녹화 강의 병행 등을 통해 학습의 유연성과 몰입도를 동시에 확보하고 있다.
2026학년도 전기 모집에서는 석사과정 320명, 박사과정 120명을 정원 내 전형으로 모집하며 정원 외로는 군위탁, 산업체위탁, 외국인 전형도 운영한다. 해당 전형에는 입학금 면제 및 수업료 감면 등 다양한 장학 혜택이 제공된다.
2026학년도 한양사이버대학교 입학정보
2026학년도 한양사이버대 학부 신·편입생 모집은 12월 1일부터 시작된다.
지원 절차는 입학 홈페이지에서 온라인 지원서 작성, 자기소개서 및 학업계획서 제출, 학업수행검사 응시(30분, 30문항), 증빙서류 제출 순으로 진행된다. 합격자 발표 후 등록금 납부와 수강신청을 완료하면 된다.
입학 상담은 입학지원센터, 카카오톡 ‘한양사이버대학교’ 채널, 학교 방문 상담을 통해 가능하다. 평일 오전 9시부터 오후 10시, 주말 및 공휴일 오전 9시부터 오후 6시까지 상담을 운영한다
