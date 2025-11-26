본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
찬 바람 불어도 따뜻하게 버스 기다려요
동아일보
입력
2025-11-26 03:00
2025년 11월 26일 03시 00분
신원건 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251125/132840878/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
25일 서울 송파구의 한 버스정류장에서 시민들이 버스를 기다리고 있다. 송파구는 겨울철 한파에 대비해 버스정류장 25곳에 바람막이 시설 ‘정양막’을 설치했다. ‘정양막’은 백제 한성도읍기 유물인 칠지도에 새겨진 ‘정양(正陽·따뜻하고 밝은 기운)’ 문구에서 이름을 따왔다.
#버스정류장
#겨울철
#한파
#바람막이
#정양막
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
배만 나온 BMI 정상 마른 비만, 뇌 건강은 ‘빨간불’
지상의 무대서 70년… 이젠 ‘천상의 무대’로
“AI 드론-미사일, K방산 혁신 놀랍다” 20개국 무관들 관심 집중
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0