찬 바람 불어도 따뜻하게 버스 기다려요

25일 서울 송파구의 한 버스정류장에서 시민들이 버스를 기다리고 있다. 송파구는 겨울철 한파에 대비해 버스정류장 25곳에 바람막이 시설 ‘정양막’을 설치했다. ‘정양막’은 백제 한성도읍기 유물인 칠지도에 새겨진 ‘정양(正陽·따뜻하고 밝은 기운)’ 문구에서 이름을 따왔다.

