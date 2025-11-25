희망조약돌, 한국경영인증원과 지역아동센터 내 학습공간 개선 활동 성료

“아동 교육권 보호에 실질적 기여”
비영리단체 희망조약돌은 한국경영인증원(KMR)과 함께 지난 24일 서울 동작구 청운지역아동복지센터에서 ‘꿈이룸(Room)’ 프로젝트를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.
‘꿈이룸(Room)’ 프로젝트는 지역아동센터 내 노후화된 학습환경을 정비해 아동들이 보다 안전하고 쾌적한 공간에서 생활하도록 돕기 위한 취지로 마련됐다. 양 기관은 오랜 기간 사용으로 파손되거나 기능이 저하된 시설을 중심으로 개선 작업을 진행했다.
이번 지원은 저학년·고학년 교실과 도서실 등 3개 공간을 대상으로 이뤄졌다. 낡은 책상·의자·사물함을 교체하고, 손상된 장판을 재정비했다. 아동들이 일상적으로 사용하는 주요 공간이 개선되면서 활용도와 만족도가 크게 높아졌다는 설명이다.
이날 현장에는 한국경영인증원 임직원들도 참여해 정리정돈, 환경미화 보조 등의 작업을 함께했다. 개선된 공간이 바로 활용될 수 있도록 지원한 것이다. 한국경영인증원 관계자는 “미래세대를 위한 지식환경 조성은 기업의 중요한 사회적 역할 중 하나로, 이번 지원을 시작으로 지속 가능한 환경 개선 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.
희망조약돌 이재원 이사장은 “지역아동센터의 환경 개선은 아동의 학습·정서 발달을 위한 필수 기반”이라며 “앞으로도 기업과 협력해 아동들의 교육 환경을 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.
한편, 비영리단체 희망조약돌은 아동·청소년, 독거노인, 자립준비청년 등 다양한 취약계층을 대상으로 식사지원, 교육지원, 정서돌봄 등 사회공헌사업을 추진하며 복지 사각지대 해소에 앞장서고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
