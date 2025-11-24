충남도, 충청 최초 ‘국제테니스장’ 첫 삽

충남도는 홍성군 홍북읍 신경리(내포신도시)에서 김태흠 도지사와 체육계 인사 등 800여 명이 참석한 가운데 ‘충남국제테니스장’ 기공식을 개최했다고 24일 밝혔다. 이번에 건설하는 경기장은 충청권 최초 국제 규격 테니스장으로, 2027년 8월 하계세계대학경기대회를 맞아 추진됐다.
3000석 규모 센터 코트 1면과 1000석 규모 쇼트 코트 1면, 500석 규모 실내 코트 4면, 경기 코트 8면, 연습 코트 2면 등 총 16면의 테니스 코트를 갖춘다. 총 5만556㎡의 부지에 시설 면적은 1만4406㎡이다. 투입 사업비는 국도비 817억 원이다.
도는 국제테니스장 건립을 위해 2023년 7월 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역에 들어가 지난해 1월 기본계획을 마련했다. 이후 지난해 9월에는 입찰 공고를 내고, 올해 2월 계룡컨소시엄을 실시설계 적격자로 선정했다.
충남국제테니스장은 2027년 4월 완공해 국제 공인을 받은 뒤, 같은 해 8월 1일부터 12일간 충청권에서 개최하는 하계세계대학경기대회 테니스 경기장으로 사용할 예정이다. 도는 이번 국제테니스장 건립을 통해 지역 스포츠 발전 도모, 도민 스포츠 향유 수요 충족, 내포신도시 정주 여건 개선 등의 효과를 불러올 것으로 기대한다. 하계세계대학경기대회 이후에도 경기장 활성화를 위해 국내외 전문·생활 테니스 대회 등을 유치해 지역경제 활성화를 이끌어간다는 방침이다.
김 지사는 “충남국제테니스장은 2027 하계세계대학경기대회 핵심 인프라로, 도는 세계 최고 수준의 테니스장을 조성해 대회를 성공적으로 끌어 나가겠다”라며 “앞으로 체육 기반 시설 확충 등을 통해 충남 체육의 새로운 미래를 열어갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
