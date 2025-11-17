본문으로 바로가기
가을 햇살에 황금빛으로 빛나는 갈대
동아일보
입력
2025-11-17 03:00
2025년 11월 17일 03시 00분
박영철 기자
16일 전남 순천만 갈대군락지에서 가을 햇살을 받아 황금빛으로 일렁이는 갈대 사이로 탐방객들이 지나가고 있다.
#순천만 갈대군락지
#탐방객
순천=박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
