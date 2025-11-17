동아일보

가을 햇살에 황금빛으로 빛나는 갈대

  • 동아일보
16일 전남 순천만 갈대군락지에서 가을 햇살을 받아 황금빛으로 일렁이는 갈대 사이로 탐방객들이 지나가고 있다.

#순천만 갈대군락지#탐방객
순천=박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
