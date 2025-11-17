경기도 “대규모 재난 시 시군과 ‘인력풀’ 운영”

내년 상반기 관련 조례 개정 완료
경기도가 대규모 재난 발생 시 시군과 합동으로 피해 조사를 신속히 지원할 수 있는 인력 풀을 마련해 운영할 계획이라고 16일 밝혔다. 앞서 올해 7월 가평군 조종면·북면 일대에 집중호우가 내렸을 때 도와 9개 시군에서 190여 명을 6일간 투입해 피해 조사와 국가재난정보관리시스템(NDMS) 입력 업무를 지원한 바 있다. 경기도 관계자는 “가평 사례처럼 피해 시군이 즉시 대응 인력을 요청할 수 있도록 도 차원의 행정 시스템을 갖추려는 것”이라고 말했다.
도는 다음 달 중 도와 시군에서 재난 분야별로 파견 가능한 인력을 선발해 인력 풀을 구성할 계획이다. 경기도 인력은 약 30명이 포함될 것으로 전망된다. 업무 수행 경력과 직렬·직급 등을 반영해 인력을 선발하고, 파견 시 즉시 활용할 수 있도록 평상시 직무교육도 진행한다. 인력 풀 운영을 위해 내년 상반기까지 ‘경기도 재난안전대책본부 구성·운영 조례’ 개정도 추진할 방침이다.
김성중 경기도 행정1부지사는 “재난이 발생하면 도와 시군이 함께 피해 지역 주민의 안전과 일상 회복을 위해 행정적 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.
이경진 기자 lkj@donga.com
